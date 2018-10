Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.18

"Goldene Glocke" gegen Müdigkeit unter Beamten. Foto: The Nation

BANGKOK: Um Polizeibeamte während des Dienstes wach zu halten, hat der Leiter der Provinzpolizei Region 1, Generalmajor Ampol Buarapporn, angeordnet, dass in allen 134 Polizeistationen, die ihm unterstehen, jede Stunde eine Glocke geläutet wird.

Am Montag führte Ampol hochrangige Polizeibeamte an, die Zeuge der Umsetzung des Glockentönungsprojekts "Rakhang Thong" (goldene Glocke) in Nonthaburi wurden. Beamte sollen künftig jede Stunde vor der Polizeistation läuten, mit einer Lautstärke, die nur auf der Wache zu hören ist. Ampol hat die Beamten nach einem Bericht der „Nation“ weiter angewiesen, häufig durch die Räume zu gehen, um Ordnung zu schaffen und Inhaftierte im Auge zu behalten. Der Generalmajor ließ sich zudem über den Fortschritt eines weiteren Projekts namens "Pak Krod" informieren: Polizeibeamte sollen Informationen sammeln, Probleme analysieren und einen Leitfaden für die Prävention von Drogenhandel und anderen Verbrechen festlegen. Polizisten sollen weiter nach Drogenabhängigen Ausschau halten und sie zur Rehabilitation unterbringen.