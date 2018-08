Globaler Hub für Naturheilmittel

Von: Björn Jahner | 12.08.18

THAILAND: Mit dem Ziel, Thailand innerhalb von 20 Jahren zum internationalen Zentrum für pflanzliche Arzneimittel zu entwickeln, haben die Regierung und freie Träger eine Vereinbarung geschlossen, die darauf abzielt, den Ausbau und professionellen Einsatz der Präparate zu optimieren.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, einigten sich die Akteure auf die Entwicklung eines global anerkannten Standards für Heilkräuter. „Die Öffentlichkeit, vor allem ältere Menschen, interessieren sich zunehmend für Kräuter- und ganzheitliche Heilmittel, sowohl in Thailand als auch in Übersee“, sagte Kiattibhoom Vongrachit, Generaldirektor des Amts für Thailändische Traditionelle und Alternative Medizin (DTAM) in der „Bangkok Post“.

Der Weltmarkt für Heilkräuter wird auf 92 Milliarden US-Dollar (3 Billionen Baht) geschätzt. Während die Zahlen für den thailändischen Markt von Quelle zu Quelle unterschiedlich ausfallen, exportierte Thailand im Vorjahr Kräuter im Wert von über 500 Millionen Baht, weshalb Experten prophezeien, dass noch viel Platz nach oben bestehen würde. Ziel ist, den Handelswert mit thailändischen Naturheilmitteln bis zum Jahr 2020 zu verdoppeln.

Zu den derzeitigen Problemen zählen eine fehlende Standardisierung in Bezug auf die Qualität thailändischer Kräuter, Gesundheitsrisiken aufgrund von Cadmium-kontaminierten Böden und das Fehlen von durch Fachleuten überprüften wissenschaftlichen Tests zur Bestätigung des Gesundheitsnutzen.