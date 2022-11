Globale Probleme belasten Thailand-Tourismus

Von: Björn Jahner | 30.11.22

BANGKOK: Der thailändische Tourismus wird voraussichtlich ab dem zweiten Quartal nächsten Jahres durch Rezession, Inflation, die Lebenshaltungskostenkrise und steigende Reisekosten beeinträchtigt werden, warnte die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) am Dienstag.

Die Branche werde auch durch den Beginn der Nebensaison im März unter Druck geraten, so TAT-Gouverneur Yuthasak Supasorn.

„Diese Probleme stellen eine Herausforderung für unser Tourismusmarketing dar, da Thailand mit Ländern konkurrieren muss, die sich ebenfalls wieder für den Tourismus geöffnet haben“, erklärte er.

Die TAT will im nächsten Jahr 20 Millionen ausländische Ankünfte erzielen, die dem Land 2,38 Billionen Baht an Tourismuseinnahmen generieren sollen, was 80 Prozent der 3-Billionen-Baht-Einnahmen im Jahr 2019 – vor dem Ausbruch der Pandemie – entspricht.

Khun Yuthasak wies auch darauf hin, dass die TAT ihr Tourismusmarketing und ihre Roadshows in Ländern auf der ganzen Welt verstärken wird.

In der Zwischenzeit wird sich die Zahl der Flüge nach Thailand auf 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erholen. „Die Fluggesellschaften werden eine Passagierbeförderungsrate von 80 Prozent anstreben“, erklärte er und fügte hinzu, dass die TAT dieses Niveau auf 90 Prozent steigern möchte. Sie wird auch Kampagnen starten, mit denen saisonale Touristenattraktionen in ganz Thailand gefördert werden sollen.

Der TAT-Gouverneur erwartet, dass die Rückkehr chinesischer und russischer Touristen die Zahl der Ankünfte im nächsten Jahr auf über 20 Millionen steigern wird. Deie Reisebranche rechnet damit, dass die chinesische Regierung ihren Bürgern im März nächsten Jahres Reisen ins Ausland erlauben wird, fügte er hinzu.

Die Bemerkung von Präsident Xi Jinping auf dem jüngsten APEC-Gipfel, dass China und Thailand miteinander verwandt und bereit seien, den touristischen Austausch zu fördern, sei in China gut aufgenommen worden und sollte chinesische Touristen dazu ermutigen, das Königreich zu besuchen, so der TAT-Chef.

In der Zwischenzeit hätten russische Fluggesellschaften kürzlich wieder Direktflüge zwischen Russland und Thailand aufgenommen.

Khun Yuthasak erwartet, dass die Zahl der ausländischen Ankünfte im Dezember 10 Millionen erreichen wird, da die erste Hochsaison nach der Covid-Pandemie beginnt.

Er prognostizierte für das gesamte Jahr Tourismuseinnahmen von 1,33 Billionen Baht, was unter dem Ziel von 1,5 Billionen Baht liegt. Er sagte, dass 731,77 Milliarden Baht der diesjährigen Einnahmen von thailändischen Touristen und 600 Milliarden Baht von ausländischen Touristen stammen würden.

Er fügte hinzu, dass Thailand das Ziel von 1,5 Billionen Baht immer noch erreichen könnte, wenn ausländische Touristen länger bleiben und in den verbleibenden Monaten dieses Jahres mehr Geld ausgeben.