PATTAYA: Am Mittwoch wurde vor dem 9 Karat Condo in der Soi Arunothai 2 eine Nahrungsmittelausgabe für Thailänder in Not auf die Beine gestellt.

Mit dem Pick-up wurden die Essenspenden herbeigeschafft.

Aufgrund des niedrigen Mietpreisniveaus leben in dem Viertel überwiegend Einheimische, die im Zuge der Coronavirus-Krise arbeitslos geworden sind, weshalb die Armut in der Soi Arunothai 2 ein erschreckendes Ausmaß angenommen hat, erklärt die Organisatorin der Hilfsaktion Naree Prathum, die im 9 Karat Condo ein Restaurant betreibt.

Deutsche Hilfe für die Soi Arunothai 2

Als Kundin von Global Solidor, dem Versicherungs- und Immobilienarm der bekannten German Thai Group in Naklua, sprach sie das deutsche Unternehmen darauf an, ob es die Aktion unterstützen würde. In Anbetracht auf die vielen Menschen, die in dem Gebiet seit dem Ausbruch der Coronavirus-Krise unter dem Existenzminimum leben, stand die Entscheidung zu helfen natürlich vollkommen außer Frage, informierte Jürg Odermatt, Foreign Consultant bei Global Solidor Insurance, die Redaktion des Magazins DER FARANG.