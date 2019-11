Von: Barbara Munker, dpa | 07.11.19

Jody Jones, Bürgermeisterin, steht auf ihren abgebrannten Grundstück, auf dem sie ein neues Haus baut. Eine Feuerwalze hatte am 08.11.2018 den Ort in Nordkalifornien fast völlig zerstört. Foto: Barbara Munker/Dpa

PARADISE (dpa) - Eine Feuerwalze in Paradise hat den Ort in Nordkalifornien fast völlig zerstört. Das «Camp»-Feuer forderte 86 Menschenleben, 12.000 Häuser brannten vor einem Jahr ab. Doch die Anwohner kehren zurück. «Glaubt an Paradise», sagt die Bürgermeisterin.

Die Bürgermeisterin von Paradise, Jody Jones, gibt sich zuversichtlich. Die 63-Jährige trägt ein T-Shirt mit dem Slogan «Glaubt an Paradise». «Überall sehe ich Fortschritt statt Zerstörung», erzählt Jones auf einer Fahrt durch den nordkalifornischen Ort, vorbei an verkohlten Bäumen und leeren Grundstücken. Doch ein Jahr nach dem verheerenden Waldbrand, der über Paradise hinwegfegte, 86 Menschen tötete und fast 12.000 Wohnhäuser zerstörte, gibt es tatsächlich erste Lebenszeichen.

Auf vielen Parzellen stehen Wohnmobile, auf den Straßen sind Trucks und Baufahrzeuge unterwegs. Jones zeigt auf einen Neubau, eines von elf Häusern, die seit dem Feuerinferno am 8. November 2018 neu gebaut und schon bezogen wurden. Auch ihr Haus war völlig abgebrannt, das Fundament für ihr neues Zuhause ist bereits gelegt. Über 300 Baugenehmigungen wurden in den letzten Monaten erteilt, mehr als 400 Anträge gestellt. Reinigungsteams haben über 3,6 Millionen Tonnen Asche, Schutt, Metall und verseuchte Erde abgeräumt. Die Kosten dafür: mehr als eine Milliarde Dollar.

Das «Camp»-Feuer, nach der nahe gelegenen Camp Creek Road benannt, legte 90 Prozent von Paradise in Schutt und Asche, eine Fläche etwa doppelt so groß wie München. Der einst idyllische Ort im Wald mit früher 26.000 Einwohnern war monatelang ein graues Trümmerfeld. Auch ein Jahr später gibt es überall noch Anzeichen für die Zerstörung. Ein völlig ausgebrannter Truck parkt an der Skyway-Hauptstraße. Bei ihrer Flucht vor den Flammen waren hier Anwohner auf der verstopften Landstraße in ihren Autos verbrannt. Auf einem Grundstück im Ortszentrum, wo einst ein Haus stand, stapeln sich jetzt noch verschmorte Reste von verbogenem Metall.

Gleich daneben ein Wohnwagen mit weißem Gartenzaun und buntem Kinderspielzeug. Hier wohnen Lita und Jonathan Valdez mit ihren beiden kleinen Töchtern. Wie die meisten der knapp 4.000 Rückkehrer müssen sie improvisieren. «Wir fangen völlig bei Null an», sagt die junge Mutter. «Wir sahen die Flammen und konnten nichts mehr retten, nur die Familie und unsere Hunde», erzählt sie über ihre panische Flucht vor einem Jahr. Ihr Mietshaus brannte mit allen Habseligkeiten ab, eine Versicherung haben sie nicht. Doch die Rückkehr nach Paradise stand außer Frage. «Wir liebten diesen Ort und unsere Kinder sollen hier aufwachsen.»

Auch Erin Coyle kann es kaum erwarten, wieder in Paradise zu wohnen. Einen Job hat sie schon, als Kellnerin bei Nic's, einem der ersten Restaurants, das Mitte September aufmachte. «So oft wollte ich schon den Kopf in den Sand stecken, aber das geht ja nicht», sagt die 24-Jährige unter Tränen. Nur knapp sei sie damals den Flammen entkommen, noch heute habe sie Alpträume. Ihr provisorisches Dach über dem Kopf ist ein Wohnwagen auf einem Zeltplatz, 20 Kilometer entfernt. Seit Monaten stelle sie Anträge für einen Platz in einem Trailerpark in Paradise, doch immer wieder gebe es neue Hürden.

In der vom Feuer verschonten Paradise High School wird seid August wieder unterrichtet, doch auch hier ist längst nicht alles normal. Von den knapp 1000 Schülern waren rund 900 obdachlos geworden, sehr viele kehrten nicht zurück, andere müssen täglich von weit her anfahren. «Meine Schüler sind so froh, wieder hier zu sein, sie brauchen Stabilität», sagt Englischlehrerin Jori Krulder. «Sie arbeiten sehr hart, aber viele sind von der ständigen Ungewissheit in ihrem Leben traumatisiert».

Krulder trägt ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift «Immer noch hier» und dem Hashtag «Paradise Strong». Das Motto, stark zu sein, trifft auch auf die zweifache Mutter zu. Das «Camp»-Feuer machte auch ihre Familie obdachlos, nur die Garage und die Pfirsichbäume auf ihrem idyllischen Grundstück blieben verschont. Mit ihrem Mann Joe lebt die Lehrerin nun in einem Wohnwagen, die Baugenehmigung für ein neues Haus ist schon beantragt. «Wir bauen ein kleineres Haus, viel energieeffizienter und feuerbeständig, auf jeden Fall ohne Holzwände», sagt Krulder.

Für Neubauten in Paradise gelten nun striktere Bauvorschriften, doch damit ist die Feuergefahr nicht gebannt. «Klimawandel mit mehr Trockenheit und Windstürmen sind ein riesiger Faktor für die immer stärkeren Brände», sagt Krulder - im Einklang mit vielen Wissenschaftlern.

In den letzten Wochen war auch Paradise von der erhöhten Brandgefahr in vielen Teilen Kaliforniens stark betroffen. Mehrere Male wurde in der Ortschaft über Tage hinweg der Strom abgeschaltet, die Schule und Geschäfte blieben geschlossen, Anwohner saßen im Dunkeln. Der US-Energieversorger Pacific Gas & Electric (PG&E) ordnete die vorsorglichen Blackouts an, um bei Starkwinden und Trockenheit nicht Gefahr zu laufen, dass Funken von Stromleitungen Brände auslösen würden. Eine Lehre aus dem tödlichen «Camp»-Feuer, das auf defekte Stromleitungen zurückgeführt wurde. Starker Wind, hohe Temperaturen sowie vertrocknete Bäume und Büsche trugen dazu bei, dass sich damals die Flammen extrem schnell ausbreiteten.

«Strom abschalten ist auf Dauer keine Lösung», schimpft Jody Jones. Die Bürgermeisterin von Paradise macht sich dafür stark, dass Bäume und Unterholz zum Feuerschutz ausgedünnt werden. Das «größte Problem» in Paradise seien jetzt noch Hunderttausende tote oder sterbenden Bäume, die entfernt werden müssen, sagt Jones. Eine Großaktion, ähnlich wie die monatelange Entsorgung der Trümmerberge und Giftstoffe in der verbrannten Erde.

In Paradise wird auch noch vor verschmutztem Wasser aus beschädigten Leitungen gewarnt. «Die Menschen haben Angst, Wasser zu trinken», sagt Joshua Jamison, Mitarbeiter beim Hope Center am Ortseingang von Paradise. Die Wohlfahrtseinrichtung gibt kostenlos Wasserflaschen aus, aber auch Decken, Konserven und Winterkleidung. «Viele Leute leben in Wohnwagen und kommen kaum über die Runden», meint Jamison.

Der 8. November dürfte Tausende Menschen in Paradise zusammenbringen. Am ersten Jahrestag des Flammeninfernos wird der 86 Toten mit 86 Schweigesekunden gedacht. Es soll der Grundstein für einen «Platz der Hoffnung» gelegt werden und ein Kunstwerk aus Tausenden Schlüsseln abgebrannter Häuser enthüllt werden. «Unser Paradies ist nicht verloren», sagt Bürgermeisterin Jones. «Wir sind Pioniere, unverwüstlich und beherzt.