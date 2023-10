Von: Björn Jahner | 29.10.23

Auf den Spuren der Khmer. Foto: picture alliance/Cpa Media Co. Ltd | David Henley

PHIMAI: In der mystischen Tempelruinenstadt von Phimai, wo einst die Wege zwischen den majes­tätischen Tempeln und der prachtvollen Metropole Angkor Wat verliefen, können Reisende die Wiedergeburt einer längst vergessenen Ära erleben. Im 11. Jahrhundert von den Khmer gegründet, begeistert Phimai heute Besucher in seiner restaurierten Pracht, die eine vergangene Zivilisation in ihrem ganzen Glanz bestaunen möchten.

In der malerischen Kulisse des Geschichtsparks Phimai in Thailand erwachen die alten Khmer-Ruinen zu neuem Leben, während das alljährliche Phimai-Festival im November die glorreiche Ära des Khmer-Reichs mit einer atemberaubenden Klang- und Lichtshow zelebriert. Doch auch außerhalb dieses spektakulären Events lohnt sich eine Besichtigungstour durch die antike Tempelruinenstadt.

Phimai war einst ein geistiges Zentrum des Khmer-Reichs, das sich seinerzeit stark nach Westen erstreckte. Es war mit Angkor Wat sogar mit einer Straße verbunden. Foto: tonjung / Adobe Stock

Phimai, etwa 60 km von der Provinzhauptstadt Korat (Nakhon Ratchasima) entfernt, beherbergt eine beeindru­ckende Ansammlung von antiken Khmer-Ruinen aus dem elften bis dreizehnten Jahrhundert, die nach aufwändiger Restaurierung zu den schöns­ten Khmer-Anlagen in Thailand zählen. Die Tempelruinen können täglich von 08.00 bis 18.00 Uhr besichtigt werden.

Spannende Gänge führen durch die geheimnisvolle, antike Tempelstadt und wecken das Entdecker-Herz. Foto: Rican Thai Family / Adobe Stock

Pendant zu Angkor Wat

Als Pendant zu Angkor Wat galt Phimai einst als geistiges Zentrum des mächtigen Khmer-Reiches, das sich damals weit nach Westen erstreckte. Vor rund einem Jahrhundert war Phimai sogar der Endpunkt einer 225 Kilometer langen Straße, die die Tempelstadt mit der Hauptstadt Angkor Wat in Kambodscha verband.

Steinbildhauerkunstwerke lassen die Besucher tief in die Geschichte der Khmer-Zivilisation eintauchen. Foto: J-F Perigois / Adobe Stock

Der Eintritt in den Geschichtspark erfolgt durch das beeindruckende Pratu Chai, das „Sieges-Tor“ im Süden, das vom Fine Arts Department aufwendig restauriert wurde. Dieses monumentale Tor wurde so hoch errichtet, dass es einst mühelos von Elefanten passiert werden konnte – ein beeindruckendes Zeugnis antiker Stadtplanung.

Mit traditionellen Tänzen und Kostümen wird beim alljährlichen „Phimai-Festival“ die spannende Geschichte der mächtigen Khmer-Zivilisation erzählt. Foto: Tourism Authority of Thailand

Modell des Universums

Das Phimai Festival findet vom 8. bis 12. November 2023 statt. Die Besucher erwartet ein buntes Programm. Foto: picture alliance / Zoonar | URS FLUEELER

Die gesamte Anlage ist nach Süden ausgerichtet, mit einer leicht schrägen Neigung nach Südosten, die auf die Ausrichtung auf Angkor Wat hinweist. Die Anordnung der Anlage wurde von Historikern sogar als ehrgeiziges Modell des Universums interpretiert, wobei eine 655 Meter breite und 1.033 Meter lange Stadtmauer von einem schützenden Graben umgeben war, der neben den vier Teichen im inneren Teil der Tempelstadt auch vom Mun-Fluss gespeist wurde.

Die Ruine Kuti Rishi, ursprünglich ein Lazarett, wurde unter der Herrschaft von König Jayavarman VII. errichtet und zeugt von der einstigen Bedeutung der Tempelstadt im Khmer-Reich. In der Umgebung von Phimai wurden einst insgesamt 102 Krankenhäuser errichtet, was auf die kriegerische Vergangenheit dieser Region hinweist.

Zwischen Himmel und Erde

Besucher überqueren die Naga-Bridge, eine Brücke mit siebenköpfigen Naga-Schlangen, die einst eine Verbindung zwischen Himmel und Erde darstellte und heute ein beliebtes Selfie-Motiv ist.

Das Herzstück der weitläufigen Anlage ist der „Principal Tower“, ein Turm aus weißem Sandstein, der zwischen dem elften und zwölften Jahrhundert erbaut wurde. Im Inneren des Turms, dem „Garbhagrha Room“, befindet sich das bedeutendste sakrale Bildnis des Tempels.

Im benachbarten Sai Ngam Park befindet sich ein über 350 Jahre alter Banyan-Baum mit einem kleinen Schrein. Foto: somrerk / Adobe Stock

Phimai empfängt seine Besucher fernab von überfüllten Touristenströmen und bietet die Möglichkeit, die antiken Bauwerke in Ruhe zu erkunden. Dies macht den Geschichtspark besonders attraktiv für Schulklassen, die hier auf Exkursionen die Geschichte hautnah erleben können.

Lichterzauber in Ruinenstadt

Doch die Ruhe weicht einem bunten Trubel vom 8. November bis zum 12. November 2023, wenn das alljährliche „Phimai Festival“ die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Festival bietet traditionelle Tänze, eine spektakuläre Klang- und Lichtshow, eine Ausstellung zur Geschichte von Phimai und einen mittelalterlichen Markt, auf dem Kunsthandwerk und lokale Produkte angeboten werden. Köstlichkeiten wie der berühmte Som-Tam-Salat und „Pad Mee Korat“ (gebratene Wok-Nudeln) sind ebenfalls Teil des Angebots. Theateraufführungen, der traditionelle Khon-Maskentanz und aufregende Langbootrennen runden das Festival ab.

Der Höhepunkt des alljährlichen Phimai-Festivals ist stets die spektakuläre Klang- und Lichtshow. Foto: Tourism Authority of Thailand

Auskünfte zum Phimai Historical Park und zum Phimai-Festival erhalten Interessierte im Regionalbüro der Tourism Authority of Thailand (TAT) in Nakhon Ratchasima unter der Rufnummer 04-421.3666 sowie unter facebook.com/TATNakhonratchasima.