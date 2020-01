Gläserne Fußball-Bundesliga: 25 Daten pro Sekunde

Von: Redaktion DER FARANG | 29.01.20

FRANKFURT/MAIN (dpa) - 25 Mal pro Sekunde wird jeder Spieler und jeder Spielzug «getrackt», wenn die Daten zur Bundesliga erfasst werden.



Dies geschieht bei der Spieldatenerhebung durch das Ecosystem des Unternehmens Sportec Solutions, wie die Deutsche Fußball Liga am Dienstag erklärte. In der gläsernen Liga werden inzwischen mit großem Aufwand Laufleistungen, Geschwindigkeiten, Ballkontakte und ähnliches für die offizielle Datenbank ermittelt. An jedem Spieltag in der 1. und 2. Bundesliga kommen nach DFL-Angaben 65 Millionen Datenpunkte zusammen.

100 Personen stellen sie sicher und verarbeiten sie. Dafür werden in jedem Stadion zusätzlich zur TV-Übertragung 34 Kameras benutzt. Diese sind unabhängig von den Bildern für die Videoassistenten, die vom Broadcast-Sender bedient werden. Wobei schon allein fürs Fernsehen bei Top-Spielen bis zu 25 Kameras im Einsatz sind.

Die Spieldaten werden den Clubs für Analyse und Scouting zur Verfügung gestellt - auch live. Laptops sind inzwischen auf der Trainerbank erlaubt. Pro Saison werden laut DFL etwa 2,3 Terrabyte Spieldaten produziert.