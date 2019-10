Gladbach und Frankfurt unter Druck

Von: Carsten Lappe, Eric Dobias und Sebastian Stiekel, dpa | 03.10.19

DÜSSELDORF (dpa) - Borussia Mönchengladbach und Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt müssen nach ihren Auftaktpleiten in der Europa League punkten. Wolfsburg fährt entspannt zum französischen Rekordmeister.

Max Eberl gab eine deutliche Parole aus. «Nach der Heimniederlage gegen Wolfsberg müssen wir in Istanbul im besten Falle gewinnen, um in der Gruppe den Anschluss zu halten», forderte der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach vor dem ersten Auswärtsspiel in der Europa League beim türkischen Vertreter Basaksehir Istanbul am Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN).

Vorjahres-Halbfinalist Eintracht Frankfurt benötigt beim Spiel gegen Vitoria Guimarães (21.00 Uhr/Nitro und DAZN) dringend einen Sieg nach der 0:3-Auftaktpleite gegen den FC Arsenal. Entspannt sieht der VfL Wolfsburg dem Auftritt beim französischen Traditionsclub AS Saint-Etienne (18.55 Uhr/DAZN) entgegen. Die Niedersachsen hatten ihr erstes Spiel in der Gruppe I gegen PFK Oleksandrija mit 3:1 gewonnen.

Der Türkei-Trip der Gladbacher begann allerdings mit organisatorischen Problemen, weil sich der Abflug nach Istanbul um mehr als zwei Stunden verzögerte. Das änderte nichts an der Zuversicht nach den zuletzt guten Auswärtsauftritten. «Dass wir auswärts so erfolgreich spielen können, gibt uns ein gutes Gefühl. Wichtig ist, dass wir diese Leistungsbereitschaft auch mitnehmen. Wir dürfen nicht glauben, dass es mit weniger geht. Wir müssen noch mehr investieren», sagte Eberl nach bislang vier Siegen in vier Pflicht-Auswärtsspielen in dieser Saison. «Unser Ziel ist es, in diesem Wettbewerb zu überwintern. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Deshalb wäre es schon wichtig, in Istanbul zu punkten», sagte auch Borussias Coach Marco Rose.

Frankfurt setzt in Guimarães auf Portugiesen-Power. Denn gleich zwei Eintracht-Spieler aus dem Lande des Europameisters kehren in ihre Heimat zurück: André Silva und Gonçalo Paciência. «Das ist ein ganz besonderes Spiel. Es werden einige Familienmitglieder im Stadion sein, auf die ich mich sehr freue, weil ich sie aufgrund der großen Entfernung nicht häufig sehe», sagte der vom AC Mailand ausgeliehene Silva. Auch Angreifer Bas Dost kennt den Gegner aus seiner Zeit bei Sporting Lissabon bestens.

Von der Papierform her scheint der Tabellenvierte der portugiesischen Liga der leichteste Gruppengegner. Trainer Adi Hütter hat daher ein klares Ziel ausgegeben: «Wir wollen die Niederlage gegen Arsenal vergessen machen.» Nationaltorwart Kevin Trapp (Schulteroperation), Abwehrchef Makoto Hasebe (Gehirnerschütterung) und Mittelfeldabräumer Dominik Kohr (gesperrt) fehlen aber definitiv. Kapitän David Abraham (Rückenprobleme) wird wohl ebenfalls nicht dabei sein.

Auch für den Kapitän des VfL Wolfsburg wird der zweite Europa-League-Auftritt eine Reise in die Vergangenheit. Josuha Guilavogui wurde in Saint-Etienne ab dem 15. Lebensjahr in der Nachwuchsakademie ausgebildet. Um Familie und Freunde bei seiner Rückkehr nach Frankreich um sich zu haben, hat der 29-Jährige für dieses Spiel 70 Eintrittskarten und eine Stadionloge geordert.

«Ich habe mit Saint-Etienne alles erlebt. Ich war dort in der Akademie, bin Profi und Nationalspieler geworden und habe dort meinen ersten Titel gewonnen», sagte Guilavogui. «Und jetzt komme ich als Kapitän mit dem VfL zurück. Für solche Momente spielt man Fußball.»