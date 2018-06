Von: Björn Jahner | 05.06.18

Die Gitterboxen zur Hausmüllentsorgung kommen nicht bei allen Bevölkerungsschichten Bangkoks gut an. Foto: The Nation

BANGKOK: Bangkoks Gouverneur Polizeigeneral Aswin Kwanmuang verteidigt die neuen Müllboxen, die in mehreren Stadtteilen probeweise aufgestellt wurden.

Kritiker monierten, dass die durchlässigen Gitterboxen unhygienisch seien, da insbesondere bei Regen verdreckte Flüssigkeiten austreten könnten und sie darüber hinaus Fußgängern den Weg auf dem Bürgersteig versperren würden. Auf Facebook erklärte Aswin, dass die Stadtverwaltung (BMA) mit dem Pilotprojekt anderen Ländern wie Japan und Frankreich gefolgt sei, wo die Gitterboxen bereits seit mehreren Jahren erfolgreich eingesetzt werden.



Das Projekt mit dem Namen „Ting Pen Tee, Kep Pen Wela“, was sich auf Deutsch in etwa mit „Den Müll an der richtigen Stelle entsorgen, wo er nach einem festen Zeitplan abgeholt wird“ übersetzen lässt, zielt darauf ab, dass Anwohner ihren Abfall in Müllbeuteln in den Sammelboxen entsorgen, wo er regelmäßig abgeholt wird. Sollten die Boxen nicht innerhalb des festgelegten Zeitrahmens von der Müllabfuhr geleert werden, könnten die Anwohner eine Beschwerde-Hotline kontaktieren, so Aswin. Da die Gitterboxen aus recycelten Materialien hergestellt werden, sind sie besonders günstig im Preis, betonte der Gouverneur.



Weiter sollen die Bürger mit dem neuen Müllentsorgungs­system dazu angeleitet werden, ihren Müll in verschiedenen Boxen nach seiner Beschaffenheit zu trennen und ihn nicht achtlos in Kanälen oder auf der Straße zu entsorgen.