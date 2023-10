PATTAYA: Das Siam Bayshore Pattaya und die Thailand Guitar Society sind erfreut, das 15. jährliche „Pattaya Classical Guitar Festival & Competition 2023“ anzukündigen, das am Sonntag, den 12. Dezember 2023, im Siam Bayshore Resort in Pattaya stattfinden wird.

In diesem Jahr kehrt der französische Gitarrist Gerard Abiton, nach seinem erfolgreichen Auftritt im Jahr 2018, erneut nach Pattaya zurück. Das Festival hat sich seitdem zu einem internationalen Höhepunkt für Gitarrenliebhaber entwickelt.

Foto: Pattaya Classical Guitar Festival

Das „Pattaya Classical Guitar Festival & Competition“ ist in Thailand einzigartig und lockt einige der weltbesten Gitarrenbauer und Musiker an. Es bietet Musikenthusiasten, Sammlern, Schülern und allen, die klassische Gitarrenmusik lieben, eine einzigartige Gelegenheit, teilzunehmen. Das Festival wird zweifellos als das größte und lebendigste Event für Klassikgitarrenliebhaber an der Ostküste Thailands gefeiert.

Vladimir Gapontsev. Foto: Pattaya Classical Guitar Festival

Der Veranstaltungstag beginnt um 09.30 Uhr mit Wettbewerben für Senioren, Junioren unter 13 Jahren und unter 18 Jahren. Am Nachmittag, um 16.00 Uhr, öffnet eine Gitarrenausstellung ihre Tore. Um 17.00 Uhr folgt ein Konzert mit dem virtuosen Gitarristen und Gewinner des letztjährigen Wettbewerbs, Vladimir Gapontsev. Anschließend, um 18.00 Uhr, tritt das Classic Guitar Orchestra (CGO) auf, bestehend aus internationalen Mitgliedern und geleitet von Sira Tindukasiri.

Pongpat Pongpradit. Foto: Pattaya Classical Guitar Festival

Der Höhepunkt des Festivals, die Guitar Night, beginnt um 19.00 Uhr und verspricht ein unvergessliches Erlebnis. Mit Auftritten des beliebten Siam Guitar Quartet, des renommierten Gitarristen Leon Koudelak, Pongpat Pongpradit und dem Maestro Gerard Abiton, der ein komplettes Set mit Musik des spanischen Komponisten Isaac Albeniz spielen wird, ist dies ein absolutes Muss für alle Gitarrenfans und Musikliebhaber.

Foto: Pattaya Classical Guitar Festival

Tickets sind am Empfang des Siam Bayshore Hotels erhältlich. Die Eintrittspreise betragen 500 Baht für Erwachsene, 300 Baht für Studenten (mit gültigem Ausweis), und Kinder im Alter von 7 bis 11 Jahren zahlen ebenfalls 300 Baht. Ab 12 Jahren gilt der Preis für Erwachsene. Kartenvorverkauf und Zimmerreservierungen sind im Siam Bayshore Pattaya unter der Telefonnummer 038-428-678 oder per E-Mail möglich.

Weitere Informationen zur Veranstaltung sind auf den offiziellen Webseiten unter pattayaguitarfest.weebly.com und thailandguitarsociety.weebly.com erhältlich.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, dieses einzigartige Festival zu erleben und die Faszination der klassischen Gitarrenmusik zu entdecken!