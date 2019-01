Von: Björn Jahner | 20.01.19

PATTAYA: Seit nunmehr fast sieben Jahren besteht der deutsch-/thaisprachige Kindergarten GIS Nursery in Pattaya und die Erzieherinnen und Betreuerinnen haben schon so einige Kleinkinder zu Schulkindern heranwachsen sehen… mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Denn jedes Mal fällt der Abschied schwer und es heißt loslassen, wenn ihre Schützlinge mit der Einschulung einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Die Atmosphäre in der GIS Nursery ist äußerst heimisch, weshalb die Kinder auch gerne die Einrichtung besuchen und die Kindergärtnerinnen jeden Tag auf ein Neues voller Liebe im Einsatz sind. Doch was macht den Kindergarten so besonders?

Lernen mit Neugier, Spiel und Spaß

Zunächst ist da das ausgesprochen schöne Kindergartengebäude, das sich an den besonderen Ansprüchen seiner kleinen „Bewohner“ orientiert. Ob Kindertoiletten oder „Zwergenmöbel“ – alles ist komplett kind- sowie kleinkindgerecht gestaltet. Trotz hoher Sicherheitsanforderungen ist das Haus überraschend bewegungsfreundlich konzipiert, weshalb sich die Kinder sofort wie zu Hause fühlen. Die Wohlfühlumgebung ist fester Bestandteil des spielerischen Lernens. Hinter dem Begriff verbirgt sich ein strukturiertes pädagogisches Konzept, bei dem Lernen selbst zum Spiel wird und die angeborene Neugier der Kinder für ein klares Ziel genutzt wird. Dadurch bleibt das Lernen für sie Spaß, eine wertvolle Assoziation, die ihnen für den späteren Schulalltag mit auf den Weg gegeben wird.

Bei allem Spiel und Spaß ist der Tagesablauf der Kinder natürlich sinnvoll durchplant und schafft eine Routine, die ihnen Halt und Struktur in ihrem jungen Leben gibt. Nicht wegzudenken sind dabei natürlich die Kindergärtnerinnen, die ihre Schützlinge hauptsächlich in Deutsch und Thailändisch erziehen. Besonders wichtig war es der Leitung der GIS Nursery, nicht nur eine deutschsprachige Betreuerin einzustellen, sondern auch eine deutsche staatlich anerkannte Erzieherin: Hilde Granato begann ihre Laufbahn im Jahr 1982 und verfügt über einen wertvollen Erfahrungsschatz, unter anderem in der Betreuung von schwer erziehbaren und behinderten Kindern sowie von Kindern aus sozialschwachen Familien. In der GIS Nursery bringt sie ihren Schützlingen nicht nur die Sprache bei, sondern vermittelt ihnen auch erste kulturelle Aspekte, wodurch den Kindern bereits in jüngsten Jahren der Blick auf die Vielfalt der Welt und ihrer Multikultur geschärft wird.

Natürlich darf an Weihnachten das gemeinsame Singen deutscher Weihnachtslieder genauso wenig fehlen wie die Eiersuche zu Ostern. Und auch wenn Hilde fast ausschließlich Deutsch mit den Kindern spricht, ist sie ist auch diejenige, die ihnen bereits im Kindergartenalter durch spielerisches Lernen Basiskenntnisse in Englisch vermittelt. Tatkräftig zur Seite steht ihr zudem die thailändische Erzieherin Phanitanan Pooreepisit – von den Kindern kurz „Nui“ genannt. Nui sammelte direkt nach ihrer Ausbildung wertvolle Erfahrungen auf dem Militärstützpunkt in Sattahip, wo sie zehn Jahre als Kindergärtnerin tätig war. In der GIS Nursery bringt sie den Kindern das thailändische Alphabet bei, denen es immer wieder große Freude bereitet, erste Wörter aus den erlernten Buchstaben selbst zusammenzusetzen.

Allgemeiner Lehrplan für jede Schulform

Ebenso wird in der GIS Nursery auch der allgemeine Lehrplan für Kindergärten angewendet, der unter anderem den Umgang mit Zahlen und das Lernen über die Natur beinhaltet, wodurch die Kinder in jeglicher Hinsicht bestens auf alle darauffolgenden Schulformen vorbereitet sind, egal ob internationale, bilinguale oder thailändische Schulen. Dies bestätigen auch die durchweg positiven Rückmeldungen von Eltern ehemaliger Kindergartenkinder.

Neben Erziehung und Betreuung ist besonders auch das Management eine nicht zu unterschätzende Komponente für die Qualität eines Kindergartens. Managerin Carolin Wiangwang zeichnet nicht nur für alle Belange verantwortlich, die „ihre“ Kinder benötigen, sondern kontrolliert auch in regelmäßigen Abständen alle Sicherheitsvorkehrungen, kennt jeden ihrer Schützlinge persönlich und bemüht sich für eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Letzteres erweist sich als besonders knifflig, denn die Kinder sollen schließlich auch mögen was sie auf den Teller bekommen.

Als Mutter weiß Carolin genau, wie wichtig Bildung in Thailand ist. Ihre Erfahrung mit dem thailändischen Bildungssystem hat sie gelehrt, dass man sich nicht auf die staatlichen Einrichtungen verlassen kann, sondern selbst dafür sorgen muss, seinen Kindern die bestmögliche schulische Bildung zu bieten, damit sie erfolgreich in die Zukunft blicken können. Und da der Bildungsweg bereits im Kindergarten beginnt, überwacht sie persönlich, dass alle vorgegebenen Inhalte des Lehrplanes vermittelt werden und stellt sicher, dass jedes einzelne Kind auch sprachlich Fortschritte erzielt, um ihnen den Übergang in das spätere Schulleben zu erleichtern.