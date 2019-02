HANOI (dpa) - Nach dem Auftakt in Singapur soll der zweite Gipfel zwischen Kim und Trump in Hanoi nun Konkretes bringen. Deshalb schweigt man manche Themen lieber aus. Dazu gehört ein Giftmord - und auch die Frage, ob der Gastgeber wirklich als Vorbild taugt.

Was diese Woche in ihrer Heimat geschieht, wird die Vietnamesin Doan Thi Huong im Unterschied zum Rest der Welt wohl überhaupt nicht mitbekommen. Die 30-Jährige aus der Nähe von Hanoi sitzt in Malaysia in einem Frauengefängnis: Einzelzelle, kein Fernseher, auch sonst kaum Kontakt zur Außenwelt. Vom Gipfel zwischen Donald Trump und Kim Jong Un wird sie wenig bis gar nichts erfahren.

