WASHINGTON (dpa) - Nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, dass der Gipfel mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un doch am 12. Juni stattfinden werde, spekulieren Medien über den Veranstaltungsort in Singapur. Wie die «Washington Post» am Freitag berichtete, könnten die beiden sich auf der zu Singapur gehörenden Urlaubsinsel Sentosa im Hotel «Capella» treffen.

Die relative Abgeschiedenheit habe den Planern aus beiden Ländern aus Sicherheitserwägungen gefallen, hieß es. Offiziell gab es dafür zunächst keine Bestätigung.

Die «Korea Times» listet neben Sentosa zwei weitere mögliche Veranstaltungsorte auf: den singapurischen Präsidentenpalast Istana und das Luxushotel «Shangri-La», in dem Trump laut «Washington Post» während seines Aufenthalts in Singapur übernachten wird.

Kim hingegen soll im Hotel «The Fullerton» an der Mündung des Singapore Rivers unterkommen. Die US-Regierung spielt demnach mit dem Gedanken, die Rechnung für Kims Unterkunft zu tragen. Weil die Nordkoreaner dies als Beleidigung auffassen könnten, könne stattdessen Singapur für die Kosten aufkommen: Für die einzige Präsidentensuite der im neoklassischen Stil gehaltenen Nobelherberge werden mehr als 6.000 US-Dollar pro Nacht fällig.