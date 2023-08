Gingen Treibhausgasemissionen zurück

WIEN: In Österreich sind die Treibhausgasemissionen 2022 laut Umweltministerium auf den niedrigsten Wert seit Beginn der Berechnungen im Jahr 1990 gesunken.

Im Vergleich zum Vorjahr sei der Ausstoß nach vorläufigen Daten um 6,4 Prozent zurückgegangen, sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Donnerstag in Wien. Es sei zum ersten Mal sichtbar, dass Maßnahmen der Umweltpolitik auch bei deutlichem Wirtschaftswachstum Wirksamkeit zeigten. «Klimaschutz ist ein Marathon - und kein Sprint», verwies sie auf weitere nötige Anstrengungen. Das Minus sei in allen Bereichen wie Verkehr, Gebäude und Industrie zustandekommen. Neben Klimaschutz-Maßnahmen wie dem verstärkten Ausbau erneuerbarer Energien gelten die hohen Energiepreise als ein Grund für die Entwicklung.