Giftiges Ammoniak in Schweizer Lebensmittelbetrieb ausgelaufen

GOSSAU: In einem Lebensmittelbetrieb in der Ostschweiz ist in der Nacht zu Donnerstag Ammoniak aus einer Kühlanlage ausgelaufen. In der Notrufzentrale der Behörden ging aus Gossau im Kanton St. Gallen um 3.00 Uhr eine automatische Alarmmeldung ein, wie die Polizei berichtete. Sie rückte mit einem Großaufgebot von mehr als 100 Einsatzkräften von Feuerwehr, Chemiewehr, Rettungsdienst und Polizei an. Die defekte Anlage habe abgeschaltet werden können, hieß es. Die Chemiewehr kümmere sich um die Entsorgung der gefährlichen Chemikalie. Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden. Die Unfallursache war zunächst unbekannt.

In dem Betrieb der Genossenschaft Migros wurde aber zu der Zeit gearbeitet. Rund 70 Personen hielten sich dort auf. Zehn wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht. Die Migros beliefert aus dem Betrieb mehr als 100 Supermärkte der Migros Genossenschaft und 65 Gastronomiebetriebe in der Ostschweiz jeden Tag mit Frischwaren.

Ammoniak ist ein farbloses Gas mit stechendem Geruch. Es kann beim Einatmen die Atemwege reizen und in höherer Konzentration Verätzungen, Erstickungsanfälle und Lungenödeme auslösen.