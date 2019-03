Von: Redaktion DER FARANG | 11.03.19

KRABI: Eine deutsche Urlauberin wurde beim Besuch des Tempels Tiger Cave von einer Schlange gebissen und in das Krankenhaus Krabi eingeliefert.

Ihre Freundin berichtete, dass die 23-Jährige auf dem Weg in den Tempel auf einen Laubhaufen trat. Plötzlich schrie sie auf, eine Schlange hatte ihr in den Fuß gebissen. Offenbar handelte es sich um eine malaiische Grubenotter. In „Wikipedia“ heißt zur Mokassin-Grubenotter: Sie ist in weiten Teilen Südostasiens verbreitet und erreicht eine Durchschnittslänge von 76 Zentimetern sowie Maximallängen bis zu einem Meter. Die Malaiische Mokassinotter produziert ein sehr potentes Schlangengift. Es kommt zu vielen Bissunfällen mit Menschen. Todesfälle sind zumeist auf eine Sepsis (Folge von Nekrosen) sowie auf Hirnblutungen zurückzuführen.