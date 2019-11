Von: Björn Jahner | 20.11.19

BANGKOK: Am Donnerstag, 28. November, 11 bis 20 Uhr, wird im Ballsaal vom Rembrandt Hotel & Towers, Sukhumvit Road Soi 18, die Weihnachtsedition der „Hope Fair“ ausgerichtet.

Der Wohltätigkeitsbazar zugunsten des Mercy Center Khlong Toei, das HIV-infizierte Slumkinder in Bangkok betreut und medizinisch versorgt, umfasst eine kunterbunte Marktmeile, auf der unter anderem eine große Auswahl an gesunden Lebensmitteln und Gourmetspeisen, Mode und Kosmetik, lokalen und importierten Produkten, Baby- und Kinderartikeln, Wellnessprodukten, Kunst und Kunsthandwerk und Dekoratives für Zuhause angeboten werden. Wie immer werden die teilnehmenden Aussteller einen Teil ihrer Einnahmen dem Mercy Center Khlong Toei spenden. Gesammelt werden auch Sachspenden wie Bekleidung, Schuhe oder Spielzeug für Waisenkinder und sozialschwache Familien. Und damit die Eltern in Ruhe shoppen können, werden für Kinder wieder viele unterhaltsame Aktivitäten geboten. Eintritt frei. Infos: HOPE FAIR Bangkok.