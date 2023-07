BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat Gewitterwarnungen für 28 Provinzen herausgegeben, da sich der Tropensturm Khanun nähert.

Die Meteorologen warnten auch vor starken Winden in der Andamanensee und im oberen Golf von Thailand aufgrund eines Tiefdruckgebiets im Golf von Thailand und des Südwestmonsuns über der Andamanensee.

In den nördlichen, nordöstlichen, östlichen, zentralen und südlichen Regionen des Landes werden starke Regenfälle erwartet. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich vor Sturzfluten in hügeligen Gebieten und überlaufenden Flüssen und Bächen in tief gelegenen Gebieten in Acht zu nehmen.

Nachfolgende Regionen und Provinzen werden am Sonntag voraussichtlich von Gewittern betroffen sein:

Norden: Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Uttaradit und Tak.

Chiang Rai, Phayao, Phrae, Nan, Uttaradit und Tak. Nordosten: Loei, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Yasothon, Amnat Charoen, Sisaket, und Ubon Ratchathani.

Loei, Nong Bua Lamphu, Udon Thani, Nong Khai, Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Yasothon, Amnat Charoen, Sisaket, und Ubon Ratchathani. Zentralebene: Kanchanaburi und Ratchaburi.

Kanchanaburi und Ratchaburi. Osten: Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat.

Chonburi, Rayong, Chanthaburi und Trat. Süden: Ranong, Phang-nga, Phuket und Krabi.

Für den Golf von Thailand und die Andamanensee wird Seegang von zwei bis drei Metern vorhergesagt.

Bootsbetreibern wird geraten, Gewitter auf See zu meiden, während kleine Boote in der nördlichen Andamanensee und an der Ostküste des Golfs von Thailand bis Donnerstag in den Häfen bleiben sollten.