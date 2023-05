Gewitterschauer in vielen Teilen Thailands

BANGKOK: Wie das Meteorologische Amt (TMD) am Freitag (26. Mai 2023) mitteilte, ist in den Provinzen Thailands von Samstag bis Dienstag (27.–30. Mai 2023) mit Gewitterschauern und böigem Wind zu rechnen. Vereinzelte starke Regenfälle werden im unteren Norden, im Nordosten, in der Zentralregion einschließlich Bangkok, im Osten und im Süden erwartet.

Die Bedingungen sind eine Folge des sich verstärkenden Südwestmonsuns, der über dem Land herrscht, während eine Tiefdruckzelle über Vietnam voraussichtlich über Thailand zum Golf von Martaban in Myanmar ziehen wird. Die Menschen sollten sich vor schweren Wetterbedingungen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten führen können, und während der Stürme Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Das TMD sagte außerdem Seegang von 2 bis 3 Metern in der nördlichen Andamanensee aufgrund von starken Winden und Gewitterschauern voraus. Die Meteorologen rieten kleinen Booten in dem Gebiet, von Samstag bis Dienstag im Hafen zu bleiben und die Wettervorhersagen zu verfolgen.

Die betroffenen Gebiete sind wie folgt:

Samstag

Nordosten: Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani.

Osten: Sakaeo, Chanthaburi und Trat.

Süden: Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun.

Sonntag

Norden: Tak, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok und Phetchabun.

Nordosten: Sakon Nakhon, Nakhon Phanom, Mukdahan, Chaiyaphum, Khon Kaen, Kalasin, Maha Sarakham, Roi Et, Yasothon, Amnat Charoen, Nakhon Ratchasima, Buriram, Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani.

Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri, Lop Buri, Saraburi, Sing Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Bangkok und Umgebung.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sakaeo, Chachoengsao, Chonburi (einschließlich Pattaya), Rayong, Chanthaburi und Trat.

Süden: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan (einschließlich Hua Hin), Chumphon, Surat Thani, Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun.

Montag–Dienstag

Norden: Tak, Sukhothai, Kamphaeng Phet, Phichit, Phitsanulok und Phetchabun.

Nordosten: Chaiyaphum und Nakhon Ratchasima.

Zentralebene: Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Kanchanaburi, Ratchaburi, Suphan Buri, Lop Buri, Saraburi, Sing Buri, Ang Thong, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Samut Songkhram, Samut Sakhon, Nakhon Pathom, Bangkok und Umgebung.

Osten: Nakhon Nayok, Prachinburi, Sakaeo, Chachoengsao, Chonburi (einschließlich Pattaya), Rayong, Chanthaburi und Trat.

Süden: Phetchaburi, Prachuap Khiri Khan (einschließlich Hua Hin), Chumphon, Surat Thani, Ranong, Phang-nga, Phuket, Krabi, Trang und Satun.