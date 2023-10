BANGKOK: Das Meteorologische Amt hat für Montag (9. Oktober 2023) anhaltende Gewitterschauer über dem Land vorhergesagt, mit vereinzelten schweren bis sehr schweren Regenfällen im Norden und Nordosten.

Diese Bedingungen werden durch den Monsuntrog, der über dem Norden und dem unteren Nordosten liegt, und den Südwestmonsun, der über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand herrscht, hervorgerufen.

Das Ministerium riet den Menschen in den betroffenen Gebieten, sich vor Regenfällen in Acht zu nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere an den Ausläufern in der Nähe von Wasserläufen und in tief liegenden Gebieten. Auch die Verkehrsteilnehmer sollten während der Gewitter mehr Vorsicht walten lassen, hieß es weiter.

Inzwischen beträgt der Seegang in der Andamanensee und im Golf von Thailand 1 bis 2 Meter, bei Gewittern sogar mehr als 2 Meter. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und sich von Stürmen fernhalten, riet das Amt.

Die Meteorologen teilten außerdem mit, dass der Taifun „Koinu“ zu einem schweren Tropensturm herabgestuft wurde und voraussichtlich am Dienstag oder Mittwoch (10.–11. Oktober 2023) über die Insel Hainan in den Golf von Tonkin ziehen wird. Dieser Sturm hat keine direkten Auswirkungen auf das Wetter in Thailand.

Nachfolgende Provinzen werden am Montag voraussichtlich von Gewitterschauern betroffen sein: