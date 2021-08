Gewitterfront erreicht Thailand

BANGKOK: In vielen Regionen Thailands, insbesondere über der Andamanensee und über dem Golf von Thailand, herrscht derzeit ein starker Südwestmonsun, während über dem Norden und dem oberen Nordosten ein Tiefdruckgebiet das Wetter bestimmt, teilte das Meteorologische Amt am Donnerstag mit. Die Menschen in den meisten Gebieten des Landes müssen sich in den nächsten Tagen auf starke Regenfälle einstellen.

Während thailandweit mit Regenfällen zu rechnen ist, werden der Norden und Nordosten, die Zentralebene, der Osten und die südliche Westküste des Landes vereinzelt von schweren bis sehr schweren Niederschlägen heimgesucht.

Im oberen Teil der Andamanensee sowie im oberen Golf von Thailand müssen Fischer mit etwa zwei Meter hohen Wellen rechnen, bei Gewitterschauern sogar mit über zwei Meter hohen Wellen. Schiffe sollten in den Gewittergebieten nur mit größter Vorsicht die Häfen verlassen.

Wetterbericht für die nächsten 24 Stunden