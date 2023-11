BANGKOK: Für den unteren Nordosten, den Osten, die untere Zentralebene und den Süden Thailands werden am Samstag (11. November 2023) vereinzelte Gewitter vorhergesagt, während im Süden vereinzelte starke Regenfälle zu erwarten sind.

Das Meteorologische Amt erklärte, dass diese Bedingungen durch das mäßige Hochdrucksystem über dem Norden Vietnams und dem Südchinesischen Meer, das am Samstag den oberen Nordosten Thailands erreichen soll, sowie durch die östlichen Winde, die über dem Osten, dem unteren Zentrum und dem Süden herrschen, verursacht werden.

Die Menschen sollten sich vor den schweren Wetterbedingungen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, vor allem an den Ausläufern in der Nähe von Wasserstraßen und im Tiefland.

Das Ministerium rief alle Verkehrsteilnehmer zur Vorsicht auf.

In der Andamanensee und im Golf von Thailand werden über 1 Meter Wellen und bei Gewittern über 2 Meter hohe Wellen erwartet. Alle Schiffe sollten vorsichtig navigieren und sich von den Gewitterwolken fernhalten, so das Meteorologische Amt.

Folgende Gebiete werden voraussichtlich von den Gewittern betroffen sein: