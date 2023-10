BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnte am Donnerstag (12. Oktober 2023) vor Stürmen und starkem Regen in weiten Teilen der östlichen, südlichen und zentralen Regionen, einschließlich des Großraums Bangkok.

Die Wetterbedingungen in den nächsten 24 Stunden werden von einem mäßigen Hochdrucksystem und einer kühlen und trockenen Luftmasse aus China beeinflusst, die sich über die nordöstliche Region und das Südchinesische Meer erstreckt. Diese atmosphärische Situation drückt den Monsuntrog nach Süden und zieht über den Golf von Thailand und den Süden. Der Südwestmonsun über der Andamanensee und dem Golf von Thailand hält an.

Den Menschen in den betroffenen Gebieten wird geraten, sich vor den Gefahren durch starke Regenfälle und aufgestautes Wasser in Acht zu nehmen, die zu plötzlichen Überschwemmungen und Schlammlawinen führen könnten, vor allem in niedrig gelegenen und bergigen Gebieten in der Nähe von Wasserstraßen.

Für die Andamanensee und den Golf von Thailand wird Seegang von 1 bis 2 Metern vorhergesagt, in den von Gewittern betroffenen Gebieten auch höher. Kleinen Schiffen sollten mit Vorsicht navigieren.