Von: Björn Jahner | 12.10.22

BANGKOK: Das Meteorologische Amt sagt für Samstag (15. Oktober 2022) Gewitter und heftige Regenfälle im Nordosten und in der Zentralebene des Landes vorher. Grund dafür ist der Einfluss eines Wirbelsturms, der sich auf Vietnam zubewegt und am Freitag das Festland erreichen wird, wie die Facebook-Seite „Storm & Disaster Warning“ am Mittwoch meldete.

Der Sturm wird voraussichtlich den Namen „Nesat“ tragen, wie es in der rotierenden Liste der tropischen Wirbelstürme im westlichen Nordpazifik heißt. Der Sturm schwächt sich am Samstag auf seinem Weg durch Laos zu einem Tiefdruckgebiet ab und am Sonntag zu einer Tiefdruckzelle.

Diese Wetterbedingungen werden am kommenden Wochenende in mehreren Provinzen im Nordosten und in der Zentralregion Gewitter und starke Regenfälle verursachen, warnte die Facebook-Seite. Sie riet den Menschen, die Wettervorhersagen des thailändischen Wetterdienstes genau zu verfolgen.

Die Wetterbehörde hatte die Wirbelstürme in seiner am Dienstag veröffentlichten 7-Tage-Wettervorhersage jedoch nicht erwähnt. In der Vorhersage hieß es lediglich, dass die aktive Tiefdruckzelle über den östlichen Philippinen voraussichtlich von Donnerstag bis Freitag ins Südchinesische Meer und in die Nähe der südvietnamesischen Küste ziehen wird.

„Infolgedessen werden am Freitag und Samstag im Nordosten, im Osten und in der Zentralregion, einschließlich Bangkok und der näheren Umgebung, mehr Regenfälle erwartet, mit vereinzelten heftigen Schauern im unteren Nordosten“, so die Behörde.