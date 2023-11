BANGKOK: Gewitter und starke Winde werden für 60 Prozent des Großraumes Bangkok und für viele andere Teile Thailands vorhergesagt.

Das Meteorologische Amt teilte am Sonntag (12. November 2023) mit, dass ein neues Hochdrucksystem oder eine kühle Luftmasse von mäßiger Intensität, die von China herabzieht, den oberen Nordosten Thailands überzieht. In der Zwischenzeit herrschen östliche Winde über den östlichen, zentralen und unteren nördlichen Regionen vor. Die südliche Region wird von einem Tiefdruckgebiet entlang der Küste Malaysias beeinflusst. Dieses Wettermuster führt zu Gewittern und böigen Winden in den nördlichen, östlichen und zentralen Regionen, während in der südlichen Region starke bis sehr starke Regenfälle erwartet werden.

Den Menschen in den nördlichen, östlichen und zentralen Regionen Thailands wird geraten, bei Gewittern und starken Winden vorsichtig zu sein. Die Behörde empfiehlt, offene Flächen, große Bäume, schwache Strukturen und nicht stabile Werbetafeln zu meiden.

Im Süden sollten sich die Menschen vor Sturzfluten in Acht nehmen, die durch starke Regenfälle verursacht werden, insbesondere in hügeligen Gebieten.

Im Golf von Thailand und in der Andamanensee werden 1 bis 2 Meter Seegang erwartet, der bei Gewittern auch höher ausfallen kann, so die Meteorologen. Kleine Schiffe sollten vorsichtig navigieren und Gebiete mit Gewittern meiden.