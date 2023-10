BANGKOK: Das Meteorologische Amt warnt am Freitag (27. Oktober 2023) vor vereinzelten Gewittern und einer 40- bis 60-prozentigen Regenwahrscheinlichkeit in 47 Provinzen, einschließlich dem Großraum Bangkok.

Die Wetterbedingungen werden von einem schwachen Hochdrucksystem und einer kalten Luftmasse über der nördlichen Region und dem Südchinesischen Meer beeinflusst, die Ost- und Südostwinde in die oberen Teile der nördlichen, zentralen und östlichen Regionen bringen.

Dies könnte im Norden zu Stürmen und in einigen Teilen der zentralen und östlichen Regionen zu starken Regenfällen führen. In der südlichen Region, insbesondere im oberen Teil, werden vereinzelte Gewitter auftreten, während in der westlichen und unteren südlichen Region, einschließlich des Golfs von Thailand und der Andamanensee, Seegang mit einer Höhe von etwa einem Meter zu erwarten ist, der in Gebieten mit Gewittern noch höher ausfallen kann. Kleinen Schiffen wird geraten, vorsichtig zu navigieren.