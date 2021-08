Gewitter ließ Seilbahn in Tirol stoppen: Gäste aus Gondeln geholt

Von: Redaktion (dpa) | 17.08.21

ZAMS: Der Stillstand einer Seilbahn in Tirol in Österreich ist nach Angaben des Betreibers durch Gewitter ausgelöst worden. Es kam zu Überspannungen, die die Signal- und Steuerungsanlagen störten, wie der Chef der Venet Bergbahnen AG in Zams, Walter Siegele, am Dienstag sagte. 22 Menschen und vier Hunde wurden am Montag mit einer Drehleiter aus der bergwärts fahrenden Gondel aus rund zehn Metern Höhe geholt. Aus der talwärts fahrenden Gondel in den Ötztaler Alpen wurden fünf Gäste befreit. Verletzt wurde niemand.

«Zu keinem Zeitpunkt war irgendjemand in Gefahr», sagte Siegele. Die Bergbahn führt auf 2200 Meter am Berg Venet. Sie soll am Donnerstag wieder regulär in Betrieb gehen.