Von: Redaktion DER FARANG | 11.05.19

THAILAND: Das meteorologische Amt warnt in der Zeit vom 12. bis 15. Mai vor Sommerstürmen mit heftigen Winden und Hagelschauern.

Die derzeit hohen Temperaturen sollen durch die Stürme nur für kurze Zeit zurückgehen. Die Bewohner werden aufgefordert, Wettervorhersagen zu beachten und sich auf mögliche Sachschäden vorzubereiten. In den nördlichen Provinzen wie Chiang Mai, Lamphun, Lampang, Phrae, Uttaradit, Nan, Phichit, Phitsanulok, Phetchabun, Sukhothai, Tak und Kamphaeng Phet wird es tagsüber bei Temperaturen zwischen 36 und 42 Grad heiß bleiben mit einer 30-prozentigen Wahrscheinlichkeit von Stürmen. In den nordöstliche Provinzen wie Loei, Khon Kaen, Maha Sarakham, Roi Et, Mukdahan, Amnat Charoen, Yasothon, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Buriram und Surin, Sisaket und Ubon Ratchathani werden 35 Grad erreicht. Die Bevölkerung in den zentralen Provinzen Kanchanaburi, Suphan Buri, Uthai Thani, Chai Nat, Nakhon Sawan, Lop Buri, Sing Buri, Ayutthaya und Saraburi müssen sich auf Gewitter und starke Winde mit Höchsttemperaturen zwischen 34 und 36 Grad einstellen. Für die östliche Provinzen, Nakhon Nayok, Prachin Buri, Sa Kaeo, Rayong, Chanthaburi und Trat werden Gewitter und maximale Temperaturen von 32 bis 36 Grad vorhergesagt. In den Südostprovinzen Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Phatthalung, Songkhla, Pattani, Yala und Narathiwat wird es stark regnen bei Temperatur zwischen 31 und 37 Grad. Die Wellen erreichen eine Höhe zwischen 1 und 2 Metern. In den Südwestprovinzen, Ranong, Phang-nga, Phuket, Trang, Krabi und Satun wird es Gewitter mit vereinzelt starkem Regen bei maximale Temperaturen von 30 bis 31 Grad geben; Wellenhöhe 2 bis 3 Meter. In Bangkok wird es heiß bleiben bei Temperaturen von 34 bis 38 Grad und Gewittern.