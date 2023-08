Gewitter haben Thailand weiter im Griff

BANGKOK: Die anhaltenden Regenfälle scheinen Thailand auch in den nächsten Tagen im Griff zu haben. Das Meteorologische Amt (TMD) warnte vor möglichen Erdrutschen in 45 Provinzen, einschließlich Bangkok. Die Niederschlagsmengen könnten in den nördlichen, östlichen und westlichen südlichen Provinzen zu plötzlichen Überschwemmungen und fließendem Waldwasser führen. Den Bewohnern dieser Gebiete wird geraten, vorsichtig zu sein, insbesondere in bergigen Gebieten oder in der Nähe von Flussläufen.

Nach Angaben des TMD ist der über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand vorherrschende Südwestmonsun in Verbindung mit einem Monsuntrog in erster Linie für das unbeständige Wetter verantwortlich. Da die Intensität der Winde zugenommen hat, führte dies zu ziemlich rauen Seebedingungen über der oberen Andamanensee und dem oberen Golf, mit Wellenhöhen von schätzungsweise 2 bis 3 Metern. In stürmischen Gebieten können die Wellen über 3 m hoch werden. Boote werden gebeten, vorsichtig zu fahren und stürmische Gebiete zu meiden. Vor allem kleine Boote wurden gebeten, in den kommenden zwei Tagen in den Häfen zu bleiben.

Die Kombination von Wetterlagen ist vor allem auf den Tropensturm Khanun zurückzuführen, der über dem Pazifik tobt. Es wird erwartet, dass er sich heute und morgen allmählich dem südlichen Okinawa in Japan und der oberen Region Taiwans nähert.

Die Wettervorhersage für Thailand, die heute (2. August 2023) um 06.00 Uhr morgens beginnt und bis morgen um dieselbe Zeit gilt, besagt, dass es in der nördlichen Region zu Gewittern kommen wird, wobei 70 Prozent des Gebiets von Regenfällen betroffen sein werden und es in bestimmten Teilen zu starken Regenfällen kommen wird. Das Wettermuster scheint die Provinzen Mae Hong Son, Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun, Lampang, Phayao, Phrae, Nan, Uttaradit, Tak und Phitsanulok zu betreffen.

In der nordöstlichen Region besteht außerdem die Möglichkeit von 70 Prozent Gewittern, und in bestimmten Gebieten kann es zu starkem bis sehr starkem Regen kommen. Extreme Wetterverhältnisse könnten Provinzen wie Nong Khai, Bueng Kan, Udon Thani, Sakon Nakhon und Nakhon Phanom betreffen.

In der Zentralregion kann es zu Gewittern kommen, wobei für etwa 40 Prozent des Gebiets Regen vorhergesagt wird, vor allem in den Provinzen Nakhon Sawan, Uthai Thani, Chainat, Lopburi, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Kanchanaburi und Ratchaburi.

Im östlichen Teil des Landes sind die Wetterschwankungen etwas geringer, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 60 Prozent, dass es zu Gewittern kommt, wobei in einigen Gebieten starke Regenfälle auftreten können. Die am stärksten betroffenen Regionen werden die Provinzen Chanthaburi und Trat sein. Es wird mit hohen Wellen im Meer gerechnet, die zwischen zwei und drei Metern liegen und bei Gewittern drei Meter übersteigen können.

In der südlichen Region bleiben die Ost- und die Westküste anfällig für Gewitteraktivitäten. An der südlichen Golfküste könnte es auf etwa 40 Prozent der Fläche zu Regenfällen kommen, insbesondere in den Provinzen Phetchaburi, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Pattani, Yala und Narathiwat. An der Westküste hingegen könnte es in 70 Prozent des Gebiets zu Gewittern kommen, wobei es in einigen Gebieten zu heftigen Regenfällen kommen kann.

Für Bangkok und seine Umgebung schließlich werden in etwa 60 Prozent des Gebietes Gewitter erwartet. Den Bewohnern wird geraten, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen.