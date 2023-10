BANGKOK: Für den nördlichen Teil Thailands werden am Samstag (28. Oktober 2023) Gewitter vorhergesagt, wobei es in der nördlichen Region vereinzelt zu heftigen Regenfällen kommen kann, teilte das Meteorologische Amt mit.

Diese Bedingungen werden durch das schwache Hochdrucksystem über dem oberen Teil Thailands und dem Südchinesischen Meer sowie durch die Ost- und Südostwinde verursacht, die Feuchtigkeit über das Land wehen.

Die Menschen sollten sich vor den schweren Wetterverhältnissen in Acht nehmen, die zu Sturzfluten und Überschwemmungen führen können, insbesondere an den Ausläufern der Berge in der Nähe von Wasserstraßen und im Flachland. Das Wetteramt mahnte Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Vorsicht.

Was den Seegang betrifft, so könnten die Wellen in der Andamanensee und im Golf bis zu einem Meter hoch werden und bei Gewittern über zwei Meter. Alle Schiffe sollten mit Vorsicht navigieren und Gewitterschauer meiden, so das Amt.

Folgende Gebiete werden voraussichtlich von Gewittern betroffen sein: