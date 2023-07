Von: Björn Jahner | 06.07.23

BANGKOK: Thailändische Athleten, die an den jüngsten SEA Games und Asean Para Games teilgenommen haben, wurden am Donnerstag (6. Juli 2023) für ihre herausragenden Leistungen bei den größten Sportveranstaltungen in Südostasien mit Geldprämien in Höhe von über 338 Millionen Baht belohnt.

In einer Zeremonie im Regierungsgebäude überreichte der geschäftsführende Premierminister Prayut Chan-o-cha den Medaillengewinnern nicht nur die finanzielle Anerkennung, sondern auch Geschenke. Athleten, Trainer und Führungskräfte von Sportverbänden waren bei dieser Veranstaltung anwesend.

Prayut beglückwünschte die Athleten zu ihrem Erfolg bei den SEA Games und Asean Para Games, die im Mai bzw. Anfang Juni in Phnom Penh stattfanden. Er würdigte ihre harte Arbeit und die Tatsache, dass sie Thailand bei diesen Spielen repräsentierten.

„Im Namen der Regierung und aller Thais möchte ich euch zu eurem Erfolg gratulieren. Ich erwarte, dass ihr eure Leistungen kontinuierlich verbessert“, äußerte der Premierminister seine Anerkennung gegenüber den Athleten.

Prayut fügte hinzu: „Ich bewundere die Athleten, Teammanager und andere wichtige Personen, die ihre Pflichten für Thailand erfüllt und diesen Erfolg erzielt haben. Die heute verliehenen Belohnungen sollen eine Ermutigung für euer ehrenhaftes Handeln im Dienste des Landes sein.“

Thailand sicherte sich bei den SEA Games in Phnom Penh insgesamt 108 Goldmedaillen, 95 Silbermedaillen und 108 Bronzemedaillen. Bei den Asean Para Games waren die Erfolge noch beeindruckender: 127 Gold-, 109 Silber- und 93 Bronzemedaillen wurden gewonnen.

Insgesamt wurden den Medaillengewinnern 338,5 Millionen Baht in bar ausgezahlt, wobei 239,2 Millionen Baht an die Teilnehmer der SEA Games und 99,3 Millionen Baht an die Teilnehmer der Asean Para Games gingen.

Die SEA-Spiele, offiziell bekannt als Südostasienspiele, sind eine alle zwei Jahre stattfindende Multisportveranstaltung mit Teilnehmern aus 11 Ländern der Region. Die Asean Para Games werden im Anschluss an die SEA Games für behinderte Sportler aus den 11 Ländern organisiert.