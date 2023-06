Gewinne im Dax vor Leitzinsentscheidungen

Von: Redaktion (dpa) | 12.06.23

FRANKFURT/MAIN: Der Dax hat am Montag zum Handelsstart zugelegt. Auftrieb gaben leicht positive Impulse aus Übersee. Vor den im Wochenverlauf anstehenden Zinsentscheidungen in den USA und der Euroregion werden dennoch keine allzu großen Kursausschläge erwartet. Kurz nach dem Börsenauftakt stieg der Dax um 0,60 Prozent auf 16.046,19 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann 0,46 Prozent auf 27.279,05 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,44 Prozent auf 4308,73 Punkte nach oben.

In den USA hatte sich das bekannteste Börsenbarometer Dow Jones Industrial am Freitag nach dem europäischen Börsenschluss etwas vom Tagestief erholt und moderat im Plus geschlossen. In Asien starteten die Aktienmärkte am Montag ebenfalls mit Gewinnen in die neue Woche.