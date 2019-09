Von: Björn Jahner | 11.09.19

PATTAYA: Von Mittwoch, 18. September bis Freitag, 27. September macht Pattaya seinem Ruf als Sporthauptstadt der Ostküste wieder alle Ehre, wenn die „IWF World Weightlifting Championships 2019“ im Eastern National Sports Center an der Soi Chaiyaphruek 2 ausgetragen wird.

Die Weltmeis­terschaft im Gewichtheben ist zugleich die Qualifikationsveranstaltung für die Teilnahme an den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in der japanischen Hauptstadt Tokio. 734 Athleten aus 105 Ländern werden in der Touristenmetropole am Golf von Thailand ihre körperliche Stärke unter Beweis stellen. Aufgrund des zurückliegenden Dopingskandals dürfen keine Thais an der Gewichtheber-WM im eigenen Land teilnehmen. Infos: www.facebook.com/iwfnet.