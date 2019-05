Von: Redaktion DER FARANG | 02.05.19

Kundgebungsteilnehmer stehen auf dem Martplatz in Leipzig. In Leipzig fand die zentrale Kundgebung des DGB zum Tag der Arbeit statt. Foto: Peter Endig/Dpa

LEIPZIG/PARIS (dpa) - Hunderttausende kamen auch in diesem Jahr zu den Kundgebungen der Gewerkschaften zum 1. Mai. Beklagt wurden schlechte Arbeitsbedingungen und zu wenig Tariflöhne. Auch im Ausland gingen viele Menschen auf die Straßen. Nicht überall blieb es friedlich.

Zum Tag der Arbeit haben die Gewerkschaften vor zunehmender Tarifflucht gewarnt. Bund, Länder und Kommunen dürften ihre Aufträge nur noch an Firmen vergeben, die Tariflöhne zahlten, forderten führende Gewerkschaftsvertreter am Mittwoch auf mehreren Kundgebungen. Hunderttausende Menschen unterstützten bei Demonstrationen des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) diese Forderungen. In zahlreichen Städten gingen auch rechte und linke Demonstranten auf die Straßen, die die Polizei mit Großaufgeboten auseinander hielt. Im Ausland kam es bei Kundgebungen ebenfalls zu Ausschreitungen.

Traditionell mobilisiert die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung am 1. Mai für bessere Arbeitsbedingungen und höhere Löhne. Der Tag der Arbeit wird seit fast 130 Jahren begangen. In Deutschland gab es am 1. Mai 1890 erstmals Massendemonstrationen. In diesem Jahr nahmen an den 481 Veranstaltungen laut DGB bundesweit 381.500 Menschen teil. Vielerorts verknüpften die Gewerkschaften ihre Veranstaltungen auch mit Freiluftpartys.

Knapp vier Wochen vor den Wahlen zum Europäischen Parlament standen die Kundgebungen unter dem Motto «Europa. Jetzt aber richtig!». DGB-Chef Reiner Hoffmann forderte ein sozialeres Europa, das seinen Bürgern Schutz und Sicherheit bietet und für bessere Lebensbedingungen sorgt. Auch Verdi-Chef Frank Bsirske rief zur Beteiligung an der aus seiner Sicht richtungsweisenden Wahl auf. Klimawandel, Finanzkrisen, Flüchtlingsbewegungen, Terrorismus und internationale Handelskonflikte erforderten ein Mehr an Zusammenarbeit, erklärte er in Hamburg.

Inhaltlich geprägt waren die Kundgebungen von der wachsenden Digitalisierung in vielen Betrieben und der schwindenden Bedeutung von Tarifverträgen. Hoffmann mahnte, durch Digitalisierung, Globalisierung und Klimawandel werde sich die Arbeitswelt rasant verändern. «Diesen Strukturwandel dürfen wir nicht alleine den Märkten und Unternehmen überlassen.» Justizministerin Katarina Barley (SPD) warnte vor der Entstehung eines neuen Prekariats durch die Digitalisierung. Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) betonte zugleich, Arbeitnehmer müssten die Digitalisierung nicht fürchten. «Nach allem, was wir wissen, wird uns in Deutschland auch in Zukunft die Arbeit nicht ausgehen», sagte er.

Hoffmann legte bei der zentralen Kundgebung seiner Organisation in Leipzig ein besonderes Augenmerk auf Ostdeutschland. Es sei noch immer nicht gelungen, gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Ost und West herzustellen. «Es kann doch nicht länger angehen, dass in vielen Betrieben drei, vier Stunden länger gearbeitet wird als im Westen», sagte er laut Redemanuskript.

Parallel zu den Mai-Kundgebungen der Gewerkschaften waren in zahlreichen deutschen Städten rechte und linke Demonstranten auf die Straßen gegangen. In Berlin zog die «Revolutionäre 1. Mai-Demonstration» durch Berlin-Friedrichhain. Nach Schätzungen der Polizei kamen am Mittwochabend rund 5000 Teilnehmer zusammen. An der Spitze des Zuges liefen vermummte Demonstranten.

Polizisten mit Helmen begleiteten den Aufzug. Aus Wohnhäusern wurden vereinzelt Rauchfackeln gezündet, ebenso waren bengalische Feuer zu sehen. Polizisten waren auch auf Dächern postiert und beobachteten die Lage. Ein Hubschrauber kreiste in der Luft. Dennoch blieb die Lage weitgehend ruhig. Nachdem die Polizei den nicht angemeldeten Protest für beendet erklärt hatte, warfen Vermummte Flaschen und Böller. Es habe Festnahmen gegeben - wie viele, sei aber noch unklar, sagte ein Sprecher der Polizei. Er sprach von vereinzelten Steine- und Flaschenwürfen auf Polizisten. Allein 2.000 Polizisten waren für die Demonstration vorgesehen.

Mehrere Tausend Menschen waren auch in Hamburg dem Aufruf linksextremer Gruppen gefolgt und am 1. Mai auf die Straße gegangen. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Stimmung war friedlich, zu größeren Zwischenfällen kam es nicht. «Ein wirklich sehr ruhiger Verlauf, damit sind wir sehr zufrieden», bilanzierte Polizeisprecher Timo Zill.

Auch in anderen europäischen Ländern gingen Menschen zum 1. Mai auf die Straße. Am Rande einer Gewerkschaftskundgebung im Süden der französischen Hauptstadt Paris warfen militante Demonstranten am Mittwoch Steine und andere Gegenstände auf die Sicherheitskräfte, die Tränengas und Blendgranaten einsetzten, wie französischen Medien berichteten.

Bis zum Abend wurden mindestens 330 Menschen festgenommen, mindestens 220 kamen in Polizeigewahrsam, wie der Nachrichtensender BFMTV unter Berufung auf die Behörden bilanzierte. Es habe mindestens 38 Verletzte gegeben. Über den Straßen hingen Tränengasschwaden, Mülltonnen brannten.

In der türkischen Millionenmetropole Istanbul untersagten die Behörden zwar wie in den vergangenen Jahren weitgehend Demonstrationen zum 1. Mai. Vereinzelt versuchten Menschen jedoch, das Protestverbot zu umgehen. Die Nachrichtenagentur Anadolu berichtete, dass bis zum frühen Nachmittag in mehreren Innenstadtvierteln 84 Menschen festgenommen worden seien.

Bei regierungskritischen Protesten in der nordrussischen Hafenstadt St. Petersburg wurden ebenfalls Dutzende Menschen festgenommen. Die Nachrichtenagentur Interfax schrieb unter Berufung auf die Behörden von rund 50 Festnahmen in der Stadt. Das bürgerrechtsnahe Portal OWD-Info teilte mit, es seien 68 Menschen festgenommen worden, zudem habe es Verletzte gegeben.