Gewerkschaft: Keine Busse mehr für Blockaden einsetzen

Von: Redaktion DER FARANG | 13.11.20

BANGKOK: Die Gewerkschaft der städtischen Busbetriebe fordert ein Ende des Einsatzes von Bussen, um Demonstranten den Weg zu versperren. Die Gewerkschafter befürchten, dass die Busbetriebe in den politischen Konflikt hineingezogen werden.

Die State Enterprise Workers Union bei der Bangkoker Mass Transit Authority (BMTA) sagte am Donnerstag, die Polizei dürfe keine Stadtbusse mehr als Blockade einsetzen, um Protestmarschierer zu stoppen. Die Gewerkschaft wandte sich auch entschieden gegen einen Vorstoß der städtischen Polizei und der BMTA, Ansprüche gegen die Demonstranten wegen Schäden an als Barrieren benutzten Bussen geltend zu machen. In der Erklärung der Gewerkschaft wurde nicht gesagt, wer für den Schaden verantwortlich sein sollte. In ihrer vorherigen Erklärung vom 26. Oktober hieß es, die Polizei solle die Kosten tragen.

Busse wurden bisher bei mindestens sechs Kundgebungen auf Straßen geparkt, um Protestmärsche zu behindern. Zuletzt wurden Busse letzten Sonntag am Platz Sanam Luang eingesetzt. Die Gewerkschaft kritisiert BMTA-Direktor Surachai Iamwachirasakul, weil er der Stadtpolizei erlaubt hat, die Fahrzeuge zu benutzen, und drohte mit rechtlichen Schritten. Die Menschen würden glauben, dass die BMTA in der Politik Partei ergreife, und das schade der Behörde, so Gewerkschaftsführer Boonma Pongma.