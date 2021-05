BANGKOK: Das kürzlich gegründete staatlich-private Komitee für Covid-19-Impfungen in Industriegebieten will der Regierung helfen, ihr Ziel von täglich 500.000 Impfungen zu erreichen. Die Zahl basiert auf dem Plan der Regierung, in diesem Jahr 100 Millionen Dosen Impfstoff für 50 Millionen Menschen bereitzustellen, um eine Herdenimmunität aufzubauen.

In 59 der 62 Gewerbegebieten sollen Arbeiter und Dorfbewohner geimpft werden. In den Industrieparks gibt es insgesamt 5.080 Fabriken. Die Industrial Estate Authority of Thailand (IEAT) arbeitet mit der Behörde für Seuchenkontrolle zusammen, um die tägliche Impfstoffverteilung gemeinsam zu planen und sicherzustellen, dass der Prozess unter strengen Hygienestandards durchgeführt wird.