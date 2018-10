Von: Redaktion DER FARANG | 26.10.18

Ein Soldat patrouilliert in der Krisenprovinz Pattani im Süden des Landes. Foto: epa/Abdullah Wangni

THAILAND: Die Gewalt in den südlichen Provinzen Narathiwat, Yala und Pattani hat nach Angaben des Southern Border Provinces Administrative Centre (SBPAC) in den letzten acht Jahren abgenommen.

Die Zahl der Anschläge sei um 70 Prozent zurückgegangen, sagte Chanathan Saengphum vom SBPAC. In diesem Jahr habe es bisher 140 Attentate gegeben, gegenüber 619 im Jahr 2011. Mehrere Faktoren hätten zur Verbesserung der Situation in der Region beigetragen, darunter eine größere Transparenz in der Justizverwaltung und ein breiteres öffentliches Engagement im Fahrplan der Regierung zur Wiederherstellung von Frieden und Ordnung. Seit dem neuerlichen Ausbruch der Gewalt im Jahr 2014 sind im tiefen muslemischen Süden 7.000 Menschen umgekommen. Die Forderung islamischer und separatistischer Gruppierungen reicht von mehr Mitbestimmung bis zur Unabhängigkeit der Region unter Einführung der Scharia.