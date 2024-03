Von: Redaktion DER FARANG | 18.03.24

Gewalt brach an einer Tankstelle im Sai Mai-Distrikt in Bangkok aus, als eine Gruppe von über 30 Personen einen Freiwilligen der Ruamkatanyu-Stiftung angriff. Der Vorfall, der kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Montag stattfand, ließ das Opfer mit schweren Kopfverletzungen zurück, nachdem es zu Boden geschlagen und wiederholt getreten wurde.

Eskalation der Gewalt

Die Auseinandersetzung eskalierte schnell, wobei die Angreifer dem Freiwilligen ins Gesicht schlugen und dann eine Salve von Tritten entfesselten, die das Opfer zu Boden stürzen ließen. Der Kopf des Freiwilligen traf auf einen Betonradstopp, was schwere Verletzungen verursachte, bevor die Angreifer die am Boden liegende Person erneut traten.

Als das Chaos ausbrach, riefen Mitfreiwillige der Ruamkatanyu-Stiftung die Polizei zur Intervention. Bevor jedoch die Behörden eintrafen, flohen die Angreifer in einem Viertürer-Pickup und auf Motorrädern, verfolgt von einem Rettungswagen aus Sai Mai. Der schwer verletzte Freiwillige wurde zunächst ins Phramongkutklao-Krankenhaus und später zur umfassenden Behandlung ins Rajavithi-Krankenhaus verlegt.

Grund des Konflikts

Neben dem kritisch verletzten Freiwilligen erlitt ein weiteres Mitglied der Ruamkatanyu-Stiftung leichte Verletzungen. Nach dem Vorfall erstatteten die Freiwilligen Bericht bei der Bang Khen Polizeistation und suchten medizinische Hilfe.

Der Konflikt soll aus einer vorherigen Auseinandersetzung zwischen zwei Freiwilligengruppen entstanden sein: den Rettungsfreiwilligen der Ruamkatanyu-Stiftung und der zivilen Freiwilligeneinheit Sai Mais, auch bekannt als Or Bor Por. Beide Gruppen reagierten auf einen Unfall in der Soi Phaholyothin 54/1, wo es zu hitzigen Auseinandersetzungen kam. Nachdem die Verletzten des Unfalls ins Krankenhaus gebracht wurden, wurde ein Treffen vereinbart, um den Streit zu lösen, was letztendlich zu der gewalttätigen Konfrontation führte, die in einem Videoclip festgehalten wurde.

Sicherheit von Freiwilligen

Während die genauen Motive hinter dem Angriff noch untersucht werden, hat die ungeprovokzierte Aggression gegen die Freiwilligen der Ruamkatanyu-Stiftung Bedenken hinsichtlich der Sicherheit von Freiwilligen und der Notwendigkeit besserer Konfliktlösungsmechanismen innerhalb dieser Gemeinschaftsdienstorganisationen aufgeworfen.