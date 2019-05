Gewalt an Schulen: Österreich droht Schülern mit «Time-out»-Gruppen

Von: Redaktion DER FARANG | 10.05.19

WIEN (dpa) - Angesichts von Respektlosigkeit und Gewalt gegenüber Lehrern drohen auffälligen Schülern in Österreich künftig strengere disziplinarische Maßnahmen. In gravierenden Fällen sollen Schüler vorübergehend aus dem Klassenverband ausscheiden und in speziellen «Time-Out»-Klassen von Sonderpädagogen unterrichtet werden, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann am Freitag in Wien an. Diese Maßnahme könne für eine Woche oder einen Monat erfolgen. «Viel länger soll es nicht dauern», meinte der Minister.

Ein Vorfall in einer Wiener Schule, bei dem ein immer wieder in die Enge getriebener Lehrer einen Schüler bespuckt hatte und daraufhin von Schülern angegriffen wurde, habe die Pläne nicht ausgelöst, aber beschleunigt, sagte Faßmann. In weniger schlimmen Fällen sei möglich, Schüler für den Rest einer Stunde oder des Tages in einen «Cool-Down-Raum» zu verweisen.

Die sozialdemokratische SPÖ sah die «Time-Out»-Klassen kritisch. «Es gilt, das Klassengefüge und Schulklima zu stärken und nicht einen Rückschritt zu veralteten Konzepten wie dem «Winkerlstehen» zu machen», sagte Bildungssprecherin Sonja Hammerschmid.