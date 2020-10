Von: Redaktion DER FARANG | 18.10.20

Die Unglücksfähre Raja 4 wurde geborgen und zu ihrem Heimathafen auf Koh Samui transportiert. Foto: The Nation

KOH SAMUI: Die Bergung der gesunkenen Fähre Raja 4 ist abgeschlossen. Sie wurde nach Koh Samui geschleppt.

Raja 4 kenterte am 1. August in einem heftigen Sturm zwischen den Inseln Koh 4 und Koh 5 auf dem Weg zum Don-Sak-Pier auf dem Festland. etwa zwei Seemeilen vor der Koh Samui, Das Schiff war mit einem Pick-up und drei Lastwagen mit komprimierten Müllblöcken und Elektronikschrott beladen. Zwölf der 16 Personen an Bord der Fähre wurden gerettet, vier ertranken.

Die Reederei Raja Ferry beauftragte MS Service mit der Bergung der Fähre. Das Unternehmen setzte zwei große Kranschiffe ein, um die Wrackteile vom Meeresboden an die Oberfläche zu heben. Die Fähre wurde dann aufgerichtet und das Wasser im Inneren herausgepumpt. Das Wrack wurde inzwischen zum Bootsanleger auf der Insel Koh Samui geschleppt. Die Abteilung für Meeres- und Küstenressourcen entsandte Beamte zur Überwachung der Bergungsarbeiten.

Die drei Lastwagen wurden zusammen mit 70 Blöcken komprimierten Mülls in einer früheren Operation vom 21. bis 24. September an die Oberfläche geholt. Weitere 20 Müllblöcke, die sich losgerissen hatten, wurden ebenfalls geborgen.