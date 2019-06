Von: Redaktion DER FARANG | 17.06.19

Foto: The Nation

THAILAND: Ausländer können jetzt auf die neu geschaffenen Foreign Customer Service Centres (FCSC) in 133 Zentren und allgemeinen Krankenhäusern im ganzen Land mit Gesundheitsdienstleistungen nach internationalem Standard zurückgreifen.

Laut der „Nation“ hat das Gesundheitsministerium Anfang des Jahres die FCSC in verschiedenen Krankenhäusern eingerichtet, darunter im Samut Sakhon Hospital, im Sunpasittiprasong Hospital von Ubon Ratchathani und im Ayutthaya Hospital. Laut dem stellvertretenden ständigen Sekretär für öffentliche Gesundheit, Dr. Pisit Sriprasert, richtete die Behörde in den Gesundheitsbüros der Provinzen das Center of Asean Health Network Collaboration (AHNC) ein. Es soll den Tourismus fördern und die Einwanderung von Ausländern nach Thailand unterstützen.

Das Ministerium veranstaltete am 14. Juni in Bangkok sein erstes nationales AHNC-Forum, bei dem 800 Beamte und Mitarbeiter von Krankenhäusern Ideen und Erfahrungen austauschten. Die Zentren sollen ihre Einrichtungen, Ausrüstung und Personal verbessern, um ausländische Patienten zu versorgen. Dazu zählt der Aufbau einer Datenbank ausländischer Patienten, weiter Berichte zu analysieren und Innovationen anzuwenden.