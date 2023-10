BANGKOK: Giftiger Feinstaub, bekannt als PM2,5, ist mit dem Abklingen der Regenzeit und der bevorstehenden langen Trockenzeit in vielen Gebieten des Landes, insbesondere in Bangkok, wieder auf dem Vormarsch.

Von den 50 Bezirken der Hauptstadt wurden am Donnerstag in 21 Bezirken PM2,5-Werte festgestellt, die über der Sicherheitsnorm von höchstens 37,5 Mikrogramm pro Kubikmeter lagen. Dieser „orangefarbene“ PM2,5-Wert in der Luft kann zu gesundheitlichen Problemen führen.

Das Luftqualitäts-Informationszentrum der Stadtverwaltung von Bangkok berichtete, dass der „orangefarbene“ PM2.5-Wert in 21 Bezirken der Hauptstadt festgestellt wurde – Bueng Kum, Bang Rak, Wang Thong Lang, Sathon, Prawet, Bang Na, Yan Nawa, Bangkok Noi, Pathum Wan, Klong Toei, Bangkok Yai, Klong San, Nong Khaem, Lat Krabang, Thawee Wattana, Bang Phlat, Chatuchak, Thonburi, Bang Khen, Samphanthawong und Klong Sam Wa.

In diesen Bezirken wurden PM2,5-Werte zwischen 38,4 und 53,3 mcg pro Kubikmeter gemessen.

Das Centre for Air Pollution Mitigation meldete am Donnerstag, dass die PM2,5-Werte im Norden, Osten und Süden im „grünen“ (oder guten) Bereich lagen, wo 7,3 bis 26,8, 15,9 bis 31,5 und 5,9 bis 15,9 Mikrogramm pro Kubikmeter gemessen wurden.

Nach Angaben des Zentrums wurden die PM2,5-Werte in fünf Gebieten im Nordosten, in drei Gebieten in der Mitte und im Westen sowie in 25 Gebieten in Bangkok und den umliegenden Provinzen überschritten.

Das Meteorologische Amt Thailands erklärte am Donnerstag, dass die schlechte Luftbewegung in Bangkok die PM2,5-Situation verschlimmert habe und sich die giftigen Partikel in vielen Gebieten der Stadt konzentrierten.

Menschen mit Gesundheitsproblemen wird geraten, Aktivitäten im Freien zu vermeiden, insbesondere in Gebieten mit hoher PM2,5-Belastung.

In der Zwischenzeit hat die Umweltabteilung des BMA Informationen über die Luftqualität in Bangkok über eine Reihe von Kanälen zur Verfügung gestellt, darunter die Webseite www.airbkk.com.

PM2,5 bezieht sich auf Feinstaub mit einem Durchmesser von weniger als 2,5 Mikrometern, was etwa 3 Prozent des Durchmessers eines menschlichen Haares entspricht.

Die PM2,5-Belastung ist besorgniserregend, wenn sie ungesunde Werte erreicht, da sie Atembeschwerden verursachen und das Risiko von Gesundheitsproblemen wie Herzerkrankungen und Asthma erhöhen kann.

Zu den PM2.5-Quellen im Freien gehören Fahrzeugabgase, die Verbrennung von Holz, Gas und anderen Brennstoffen sowie Brände. Die Partikelverschmutzung kann sich auch über große Entfernungen von ihrer Quelle ausbreiten.