Von: Björn Jahner | 17.12.19

PATTAYA: Die globale Umwelt verändert sich täglich und hat Auswirkungen auf die Gesundheit der Menschen:

Atemwegserkrankungen durch Staub in der Luft und Schwefeldioxid aus Verkehrsabgasen können zu Asthma führen; eingeatmeter Zigarettenrauch kann Krebs auslösen. Zur Gesundheitsvorsorge gegen Umweltveränderungen hat das Bangkok Hospital Pattaya die Kampagne „Gesundes Leben“ initiiert, in deren Rahmen Gesundheits- und Behandlungspakete zum Spezialpreis angeboten werden. Die Aktion gilt bis zum 31. Dezember 2019. Die erworbenen Pakete können bis zum 29. Februar 2020 in Anspruch genommen werden. Infos: Bangkok Hospital Pattaya.