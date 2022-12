Von: Björn Jahner | 06.12.22

Gut besuchter Nachtclub in der Pattaya Walking Street am 2. Dezember 2022. Foto: Jahner

BANGKOK: Thailands Gesundheitsminister und Vizepremier Anutin Charnvirakul gab am Dienstag bekannt, dass sein Ministerium gegen den Vorschlag des Ministeriums für Tourismus und Sport sei, die Betriebszeiten von Nachtlokalen um zwei Stunden zu verlängern.

Politische Beobachter haben diese Ankündigung jedoch als bizarr bezeichnet, zumal Minister Anutin der Vorsitzende des Koalitionspartners Bhumjaithai ist und er sich offenbar gegen einen Parteikollegen, den Minister für Tourismus und Sport, Phiphat Ratchakitprakarn, stellt.

Minister Anutin gab die Haltung seines Ministeriums kurz vor seiner Teilnahme an der Kabinettssitzung am Dienstagmorgen bekannt. Damit reagierte er auf eine frühere Ankündigung von Minister Phiphat, der sagte, dass das Kabinett am Dienstag über seinen Vorschlag über die Verlängerung der Entertainmentzeiten in bestimmten Touristenorten beraten werde.

Minister Phiphat sagte, er werde das Kabinett bitten, seinem Plan grünes Licht zu geben, wonach Nachtlokale in bestimmten Gebieten bis 04.00 Uhr morgens statt bis 02.00 Uhr morgens geöffnet bleiben dürfen.

Sollte das Kabinett grünes Licht für seinen Vorschlag geben, würde er die neue verlängerte Öffnungszeit sofort für die Nachtlokale in der Bangla Road in Phukets Stadtteil Patong anwenden.

Minister Anutin sagte jedoch, die Sperrstunde um 02.00 Uhr sei völlig in Ordnung, da Covid-19 immer noch eine Gefahr darstelle. „Wir wollen auch nicht, dass noch mehr Verkehrsunfälle durch Betrunkene verursacht werden“, fügte er hinzu.

Beobachter glauben, dass Minister Anutin versucht, sich von Minister Phiphats Vorschlag zu distanzieren, nachdem dieser Kritik von Bürgerinitiativen und Ärzten ausgelöst hatte, die der Meinung sind, dass die späte Sperrstunde zu Trunkenheit am Steuer und zu Verkehrsunfällen beitragen wird.

Sie glauben auch, dass Minister Anutin und seine Partei immer noch von der Kritik an der Politik der Entkriminalisierung von Marihuana betroffen sind, die von Ärzten für den Anstieg des Marihuana-Konsums unter jungen Menschen verantwortlich gemacht wird.

Ende letzten Monats lehnte der Alkoholkontrollausschuss den Vorschlag über die längeren Baröffnungszeiten von Minister Phiphat ab, da dies bedeuten würde, dass ab 17.00 Uhr 11.00 Stunden am Stück Alkohol ausgeschenkt würde.

Der Ausschuss verwies auch auf die Ergebnisse einer Studie, wonach eine Verlängerung der Öffnungszeiten von Nachtlokalen die Zahl der Verkehrsunfälle um 27 Prozent erhöhen und bis zu 20 Todesopfer durch Trunkenheit am Steuer verursachen würde.

Er verwies auch auf Aufzeichnungen, aus denen hervorgeht, dass trotz Polizeikontrollpunkten und strenger Durchsetzung der Gesetze nicht mehr als 50 Prozent der Trunkenheitsfahrer aus dem Verkehr gezogen werden.

Die Beratungen über Minister Phiphats Vorschlag, der von der Tourismusbranche begrüßt wurde, wurden mehrere Monate lang verschoben und erst am Dienstag wieder auf die Tagesordnung des Kabinetts gesetzt.