Von: Björn Jahner | 27.09.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Thailands neuer Minister für öffentliche Gesundheit, Cholnan Srikaew, sprach sich am Dienstag (26. September 2023) gegen den Konsum von Marihuana zu Freizeitzwecken aus und forderte strenge Vorschriften zur Kontrolle des Konsums.

Der Gebrauch von Marihuana wurde von der vorherigen Regierung entkriminalisiert, aber Premierminister Srettha Thavisin sagte, dass seine Regierung sicherstellen würde, dass der Gebrauch von Marihuana ausschließlich für medizinische Zwecke bestimmt sein würde.

„Das Gesetz [Anm. d. Red.: über Cannabis] müsste umgeschrieben werden“, sagte Srettha letzte Woche gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg, als er in New York an einem UN-Treffen teilnahm.

Cholnan sagte am Dienstag vor Reportern, dass der Konsum von Cannabis zu anderen als medizinischen Zwecken strenge Vorschriften erfordere, um Gesundheitsschäden zu vermeiden. Er sagte, dass Cannabis Betäubungsmittel in einer Menge enthalte, die über dem gesetzlich zulässigen Wert liege und eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung darstelle.

Er führte fort, dass das Ministerium keine Maßnahmen zur Bewältigung der Cannabissituation in seine „13 Quick-Win“-Politiken aufgenommen habe, da die Umsetzung eines jeden Schrittes viel Zeit in Anspruch nehmen und die Unterstützung anderer Abteilungen, einschließlich des Justizministeriums, erfordern würde.

Zu den „13 Quick-Win“-Maßnahmen, die innerhalb von 100 Tagen zu konkreten Ergebnissen führen sollen, gehören die Einrichtung von Wellness-Communities, die Förderung von Gesundheitsdiensten und die Verbesserung des Gesundheitssystems in Grenzgebieten.

Cholnan fügte hinzu, dass alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit Cannabis ergriffen werden, gründlich sein müssen, da sie eher Schaden anrichten als Nutzen bringen könnten.

Auf die Frage nach dem Schicksal der zahlreichen Cannabisläden, die im ganzen Königreich wie Pilze aus dem Boden schießen, antwortete er, dass Gesetze erlassen werden müssten, um mit ihnen fertig zu werden, und fügte hinzu: „Wir arbeiten daran, den Nutzen für alle Parteien zu maximieren und gleichzeitig die Gesundheit der Menschen zu schützen.“

Cholnan sagte, dass er bald mit Anutin Charnvirakul, dem Vorsitzenden der cannabisfreundlichen Bhumjaithai-Partei, über das Thema diskutieren werde.