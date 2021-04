BANGKOK/CHONBURI: Nachdem sich in den letzten Tagen Dutzende Menschen in Bangkoker Unterhaltungslokalen mit Covid-19 infiziert haben, appelliert das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi an die Bevölkerung, Entertainmentbetriebe in der Hauptstadt zu meiden.

Neue Covid-19-Cluster wurden in mehreren Bars und Kneipen in Bangkok, vor allem an der Sukhumvit Road, gemeldet. Bisher wurden 40 Personen nach dem Besuch von Unterhaltungslokalen positiv auf Covid-19 getestet. Die Stadtverwaltung fordert alle Besucher von Vergnügungsstätten im Thonglor-Gebiet im März auf, sich in das „BKKcovid 19"-System einzuloggen, um sofort Covid-19-Tests zu veranlassen.

Das Gesundheitsamt Chonburi meldete am Montag sieben weitere Fälle von Covid-19, einen Tag nachdem es acht Fälle bestätigt hatte, die höchste Zahl in fast drei Monaten. Unter den neuen Fällen sind fünf Japaner. Sie sollen ebenso wie weitere Infizierte in Bangkok Vergnügungsstätten aufgesucht haben. Bei den anderen beiden Fällen handelt es sich um Thais. Bislang wurden 110 Kontaktpersonen ausfindig gemacht, isoliert und getestet.