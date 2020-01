Von: Redaktion DER FARANG | 25.01.20

BANGKOK: Gesundheits-Check-ups sind die beste Möglichkeit, um gesundheitliche Probleme frühzeitig zu erkennen und auf entstehende Bedenken zeitnah zu reagieren. Doch volle Terminkalender und Arbeitsroutine zählen zu den häufigsten Gründen, dass der jährliche Check-up auf der Strecke bleibt. Um auch in ihren täglichen Pflichten sehr eingebundenen Menschen die bestmögliche Gesundheitsvorsorge zu bieten, kommt ihnen das Bumrungrad International Hospital in Bangkok mit dem Gesundheits-Check-up am Nachmittag entgegen.

Typischerweise erfordert ein Gesundheits-Check-up, dass man am Morgen sehr früh aufsteht, auf das Frühstück verzichtet und das Krankenhaus auf nüchternen Magen aufsucht, was eine 12-stündige Fastenzeit vor dem Untersuchungstermin voraussetzt. Gerade für Berufstätige stellt diese Prozedur ein schwer zu bewerkstelligendes Anliegen dar. All das muss jedoch nicht sein. Zumindest nicht im Bumrungrad International Hospital, das mit dem Gesundheits-Check-up am Nachmittag einen neuen Ansatz für die Art und Weise entwickelt hat, wie Patienten ihr Vorsorgeprogramm einhalten können. Sie können individuell bestimmen, ob sie erst später am Tag, nach dem Früh­s­tück oder sogar erst nach dem Mittagessen ins Krankenhaus kommen.

Ob Eltern mit kleinen Kindern oder beruflich sehr eingebundene Personen: Für viele Menschen stellt ein Untersuchungstermin in den frühen Morgenstunden ein nur schwer umsetzbares Anliegen dar, da sie zu diesem Zeitpunkt andere Aufgaben zu erledigen haben. Für viele Menschen ist aber auch das frühe Aufstehen einfach nicht die Art und Weise, wie sie ihren Tag beginnen möchten. Besonders für Personen mit unregelmäßigen Essenszeiten, wie z.B. diejenigen, die erst spät abends ihr Abendessen einnehmen können, ist wiederum das 12-stündige Fasten ein Hindernis, das sie davon abhält, einen Gesundheits-Check-up durchzuführen.

Die gute Nachricht ist, dass dies alles vermieden werden kann, seitdem das Bumrungrad International Hospital den neuen Gesundheits-Check-up am Nachtmittag anbietet. Er umfasst das gesamte Spektrum der Check-up-Programme des Krankenhauses mit der Option, auf das ansonsten obligatorische 12-Stunden-Fasten zu verzichten, wenn man trotz Untersuchung seine gewohnte Mahlzeit zu sich nehmen möchte.

Check-up ohne 12-Stunden-Fasten

Die neue Option, einen Gesundheits-Check-up ohne das ansonsten notwendige 12-Stunden-Fasten durchzuführen, bedeutet, dass man auch nach dem Frühstück oder Mittagessen den Untersuchungstermin wahrnehmen kann, ohne dabei auf seine gewohnte Mahlzeit zu verzichten. Denn Untersuchungen, die einen leeren Magen erfordern, wie das Lipidprofil, der Nüchtern-Blutzuckerspiegel (FBG) und die Ultraschalluntersuchung des Oberbauches, werden bei dieser Check-up-Variante ausgelassen.

Wer einen Gesundheits-Check-up ohne 12-Stunden-Fasten in Betracht zieht, sollte sich jedoch bewusst sein, dass diese Untersuchungsoption nicht für Menschen geeignet ist, die an bestimmten Gesundheitsproblemen leiden, wie z.B. Leberverfettung, Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse oder Gallensteine.

Check-up mit 12-Stunden-Fasten

Im Vergleich dazu beinhaltet ein Gesundheits-Check-up mit 12-Stunden-Fasten wiederum die Untersuchung des Lipidprofils, des Nüchternblutzuckers (FBG) und die Ultraschalluntersuchung des Oberbauches.

Patienten, die sich für einen Gesundheits-Check-up ohne 12-Stunden-Fasten entscheiden, aber trotzdem das Lipidprofil, Nüchtern-Blutzucker (FBG) und die Ultraschalluntersuchung des Oberbauches durchführen lassen möchten, wird angeboten, diese zusätzlichen Tests an einem Termin durchführen zu lassen, der ihnen zeitlich passt und an dem sie auf nüchternen Magen zur Untersuchung erscheinen können.

Sie selbst bestimmen den Termin!

Das Health Screening Center (Check-up) hat täglich von 06.30 bis 15.00 Uhr geöffnet. Anmeldungen für einen individuellen Check-up-Termin werden in diesem Zeitraum angenommen. Der Vorteil: Nicht das Krankenhaus, sondern die Patienten bestimmen den Zeitpunkt für den Check-up-Termin und erhalten ihre Testergebnisse noch am selben Tag.

​Die vorliegende Gesundheitskolumne wurde von Björn Jahner in Zusammenarbeit mit Dr. Wimonchan Wutthikongsombat, Facharzt für Präventivmedizin im Health Screening Center (Check-up) des Bumrungrad International Hospital in Bangkok, geschrieben. Deutschsprachige Auskunft unter der Rufnummer +66 (0)2-011.2222 oder per E-Mail an infogerman@bumrungrad.com. Infos: www.bumrungrad.com.