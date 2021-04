Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.21

BANGKOK: Mobilfunkmasten beinträchtigen nach Einschätzung des Department of Medical Sciences nicht die Gesundheit der Menschen.

Die Werte der hochfrequenten elektromagnetischen Felder, die von einer zunehmenden Anzahl von Mobilfunk-Basisstationen in Bangkok und einigen anderen Provinzen ausgehen, sind zwischen 500 und 1.000-Mal niedriger als die schädlichen Werte, heißt es bei der Behörde. Sie reagierte damit auf Anfragen von Verbrauchern, die sich über die steigende Zahl von Mobilfunk-Basisstationen besorgt zeigten. Das Department beruft sich auf die Ergebnisse einer Untersuchung, die das Büro für Strahlung und medizinische Geräte zwischen 2019 und 2020 in Bangkok, fünf umliegenden Provinzen und 16 weiteren Provinzen in Zentralthailand durchgeführt hatte.

Laut dem Generaldirektor der Behörde, Supakit Sirilak, stieg die Gesamtzahl der Basisstationen von 115.684 im Jahr 2017 auf 170.577 in 2019. Menschen, die in der Nähe von Mobilfunk-Basisstationen leben, sind nach der Untersuchung vor möglichen Gesundheitsrisiken durch die Exposition gegenüber EM-Wellen geschützt. Die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 2018 bestätigt, dass die Exposition gegenüber EM-Feldern des Mobiltelefonsystems für den Menschen nicht schädlich ist. Obwohl diese Messwerte von EM-Wellen als sichere Werte angesehen werden, wird das Department weiterhin die Gesundheitsrisiken überwachen und bewerten.