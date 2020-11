Von: Björn Jahner | 17.11.20

BANGKOK: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat die neue Kampagne „Amazing Thailand, The Healthy Journey“ ins Leben gerufen, die sich an Reisende aus Süd- und Südost­asien richtet, die medizinische und Wellness-Dienstleistungen in einem Kurzstreckenziel suchen.

Chattan Kunjara Na Ayudhya, stellvertretender Gouverneur des TAT für internationales Marketing (Asien und Südpazifik), erklärte auf einer Pressekonferenz zum Auftakt der Kampagne, dass „Amazing Thailand, The Healthy Journey“ den Bedürfnissen und veränderten Verhaltensmustern von Touristen in der „Neuen Normalität“ gerecht werde. „Reisende verlagern sich auf Kurzstreckenziele und legen mehr Wert auf Gesundheits- und Wellness-Urlaube. Dieser Trend wird durch unsere Umfrage zu den touristischen Verhaltensmustern im Zeitraum 2016-2019 untermauert, die ergab, dass Reisende aus Süd- und Südostasien „Spa und Wellness“ unter die Top-5-Aktivitäten sowie „Gesundheits- und medizinische Untersuchungen“ unter die Top-10-Aktivitäten bei Besuchen in Thailand platziert haben.“ Mehr unter www.tatnews.org.