Von: Redaktion DER FARANG | 03.04.19

SAMUT PRAKAN: Ein in seinem Heimatland wegen illegalen Online-Glücksspiels gesuchter Südkoreaner wurde jetzt von der Polizei verhaftet.

Die Wetten beliefen sich auf umgerechnet 2,8 Milliarden Baht. Der Koreaner wurde am Sonntag in der Wohnanlage Thana City im Stadtteil Bang Phli auf Ersuchen südkoreanischer Behörden festgesetzt. Er war vor knapp zwei Jahren nach Thailand geflohen und wird verdächtigt, der Chef eines Glücksspielgeschäfts zu sein. Acht seiner Komplizen wurden bereits in Thailand festgenommen und abgeschoben. Der Südkoreaner traf am 27. Juni 2017 in Samut Prakan in Thailand ein. Sein Visum wurde zweimal verlängert, es war letztes Jahr am 13. November abgelaufen.